محمد حنتيرة قائمًا بأعمال عميد طب طنطا

أصدر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتكليف الدكتور محمد سيد عبد الرحمن حنتيرة الأستاذ بقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب البشري، قائمًا بأعمال عميد كلية الطب بطنطا.

ونال الدكتور محمد حنتيرة، بكالوريوس الطب والجراحة دور نوفمبر 1999 بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف من كلية الطب بجامعة طنطا، وماجستير في الأمراض الصدرية دور أبريل 2004 بتقدير عام جيد جدًا من كلية الطب بجامعة طنطا، ثم درجة الدكتوراه في ذات التخصص دور أكتوبر 2009 من كلية الطب بجامعة طنطا.

تدرج في الوظائف العلمية، حيث عين معيدًا بقسم الأمراض الصدرية بالكلية اعتبارًا من 14‏/6‏/2004، ومدرسا مساعدا اعتبارًا من 29‏/1‏/2005، مدرسا اعتبارًا من 29‏/12‏/2009، أستاذ مساعد اعتبارًا من 30‏/12‏/2014 ، وأستاذًا بذات القسم اعتبارًا من 30‏/12‏/2019.

شغل د. حنتيرة العديد من المناصب منها عضو مجلس أمناء المستشفى التعليمي العالمي في الفترة من 2013-2015، ‏نائب مدير المستشفى التعليمي العالمي في الفترة من 2014-2015، ‏ثم مديرًا للمستشفي الرئيسي بجامعة طنطا اعتبارًا من 2019 حتي 2021، ثم وكيلًا لكلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من نوفمبر 2021.