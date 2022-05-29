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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. جلسة تصوير مميزة ل سميرة سعيد من كواليس يلا روح

صدى البلد

شاركت الفنانة سميرة سعيد، صورا جديدة في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بزي مغربي مميز من كواليس تصوير كليبها الاخير “يلا روح”.

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سميرة سعيد تحقق 2 مليون مشاهدة بـ أغنية يلا روح .. شاهد

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يلا روح.. سميرة سعيد تطرح أغنيتها الجديدة باللهجة المغربية

حققت أغنية “يلا روح” للفنانة سميرة سعيد 2 مليون مشاهدة بعد طرحها عبر قناتها على موقع يوتيوب. 

أغنية يلا روح من كلمات الشاعر محمد المرضي وبوعمر حكيم، وألحان عادل خياط وبوعمر حكيم وبوعمر مهدي، والمدير الإبداعي نضال هاني.

أحدث أعمال سميرة سعيد

كان آخر أعمال الفنانة سميرة سعيد أغنية "الوقت الحلو"، ضمن ألبوم "إنسان آلي"، من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع هاني يعقوب، وهندسة صوت أمير محروس، وإخراج نضال هاني، وإنتاج سميرة سعيد.

Instagram سميرة سعيد الفنانة سميرة سعيد أحدث أعمال سميرة سعيد أغنية “يلا روح”

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