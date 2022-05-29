شاهد.. جلسة تصوير مميزة ل سميرة سعيد من كواليس يلا روح

شاركت الفنانة سميرة سعيد، صورا جديدة في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بزي مغربي مميز من كواليس تصوير كليبها الاخير “يلا روح”.

حققت أغنية “يلا روح” للفنانة سميرة سعيد 2 مليون مشاهدة بعد طرحها عبر قناتها على موقع يوتيوب.

أغنية يلا روح من كلمات الشاعر محمد المرضي وبوعمر حكيم، وألحان عادل خياط وبوعمر حكيم وبوعمر مهدي، والمدير الإبداعي نضال هاني.

أحدث أعمال سميرة سعيد

كان آخر أعمال الفنانة سميرة سعيد أغنية "الوقت الحلو"، ضمن ألبوم "إنسان آلي"، من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع هاني يعقوب، وهندسة صوت أمير محروس، وإخراج نضال هاني، وإنتاج سميرة سعيد.