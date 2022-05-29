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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

سميرة سعيد تحقق 2 مليون مشاهدة بـ أغنية يلا روح .. شاهد

سميرة سعيد
سميرة سعيد

حققت أغنية “يلا روح” للفنانة سميرة سعيد 2 مليون مشاهدة بعد طرحها عبر قناتها على موقع يوتيوب. 

أغنية يلا روح من كلمات الشاعر محمد المرضي وبوعمر حكيم، وألحان عادل خياط وبوعمر حكيم وبوعمر مهدي، والمدير الإبداعي نضال هاني.

أحدث أعمال سميرة سعيد

كان آخر أعمال الفنانة سميرة سعيد أغنية "الوقت الحلو"، ضمن ألبوم "إنسان آلي"، من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع هاني يعقوب، وهندسة صوت أمير محروس، وإخراج نضال هاني، وإنتاج سميرة سعيد.

كليب مون شيري 

حققت الديفا سميرة سعيد، نجاحًا كبيرًا بأحدث كليباتها الذي يحمل اسم “مون شيري” بعد يوم واحد من طرح الكليب، الذي حقق مليونا و370 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعد طرحه أمس الخميس.

وطرحت سميرة سعيد على موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع التطبيقات الموسيقية ومحطات الراديو، أغنيتها الجديدة " Mon Chéri "، وهى الرابعة من بين أغنيات ألبومها الجديد الذى قررت أن تطرح أغانيه على فترات متقاربة حتى ينتهى طرحه مع نهاية موسم الصيف.

"مون شيري" تحمل طابع وأجواء السبعينيات وتضم كلمات بالعربية والفرنسية وهي من كلمات محمد القياتى، لحن بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب اما الميكس والماستر لخالد عز وقام باخراجها المخرج اللبناني نضال هاني.

فريق عمل كليب مون شيري

الكليب من إنتاج مشترك بين سميرة سعيد من خلال شركتها “SS Production” و شركة محمد رشيدي "RP MUSIC" والذي تتعاون معه في شراكة إنتاج ثلاثة اعمال جديدة من ألبومها الجديد "انسان آلي" ومن المقرر إطلاقها على التوالي خلال الأيام القليلة القادمة عقب الانتهاء من تصويرها.

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ألبوم سميرة سعيد

تعاونت "الديفا" في ألبومها مع عدد من أشهر صناع الأغنية من الملحنين "بلال سرور" و"محمد حمزه" ومن الشعراء "محمد القياتي" و"شادي نور" ومن الموزعين "هاني يعقوب" و"هاني ربيع".

كليب مون شيري

أكدت الديفا أن أغنيتها الجديدة ستكون مفاجأة للجميع، حيث تعود بها إلى موسيقى عصر السبعينيات، وهى من كلمات محمد القاياتى، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب.

كواليس كليب مون شيري

وتم تصويرها بشكل يتناسب مع تلك الفترة الزمنية، وأخرجها نضال هانى، ومن إنتاج سميرة سعيد وشركة RP MUSIC    توزيع شركة Digital Sound.

من المعروف أن سميرة سعيد طرحت من قبل أغنية "بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام، ومن إخراج نضال هانى.. وأيضا أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، وأغنية "الساعة اتنين بالليل" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى.   

أغنية “يلا روح” سميرة سعيد الفنانة سميرة سعيد اخبار سميرة سعيد Arts Entertainment

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