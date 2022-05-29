رغم اتباع أنظمة ريجيم قاسية.. أخطاء شائعة تمنع إنقاص الوزن

يسعى الكثير منا للحصول على قوام ممشوق طيلة الوقت، فيرغب الجميع في اتباع أنظمة غذائية لإنقاص الوزن، و ذلك للوصول لذلك القوام الذي يؤهل لارتداء ملابس بحجم اصغر و الحصول على جسم مثالي .



و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن أطباء بريطانيين اكتشفوا بعض الحالات التي تمنع إنقاص الوزن، على الرغم من إتباع البعض أنظمة لإنقاص الوزن على قدر عال من الحرمان من الكثير من الأطعمة .



و بحسب ما ذكرت الصحيفة فهناك بعض الاسباب سببت الكثير من المتاعب لأصحابها و كانت نتيجتها عدم قدرتهم على خسارة الوزن سنعرضها في السطور التالية :



- وضع أهداف مستحيلة

ذكرت الصحيفة أنه ليس سهلا على إنسان يحب الطعام أن يمنع معظم الأطعمة التي يحبها للغاية بشكل مفاجئ، فإن الجسم قد لا يتقبل الفكرة و لا يخسر الوزن المرغوب، فمن الأفضل أن يتم إتباع أنظمة تقوم بإنقاص الوزن بشكل تدريجي .



-الاعتماد على الجوع

تعتبر من الأفكار الفاشلة للغاية، فإن المعدة تحتاج للتغذية على مدار اليوم حتى لا تشعر فجأة بالجوع الشديد و تبدأ بالبحث عن أطعمة و تتناول الطعام بكميات كبيرة فيتسبب في زيادة الوزن و تحدث نتائج عكسية .



-الهوس بالميزان

تقول إحدى الطبيبات المتخصصة في مجال علاج السمنة، أن في بعض الأحيان الميزان لا يكون المقياس الحقيقي لإنقاص الوزن، فإن هناك وسائل اخرى تثبت خسارة الوزن، كإختلاف قياسات الملابس فهي دليل واضح على خسارة الوزن واختلاف توزيع الدهون في الجسم.



-الحرمان طيلة الوقت

قال أحد الأطباء أن الحرمان منتناول الطعام طيلة الوقت قد يخلق حالة من حالات الملل و الإحباط من عدم حدوث أي تقدم و خسارة في الوزن، و على الاشخاص أن يقوموا بتناول الأطعمة بشكل عادي و لكن بكميات مناسبة .

