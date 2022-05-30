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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ترقيات مذهلة لـ دودج دورانجو RT مع الحزمة البرتقالية .. صور

ترقيات مذهلة لـ دودج
ترقيات مذهلة لـ دودج دورانجو RT مع الحزمة البرتقالية

تواصل شركة دودج من تعزيز تواجدها عبر نسختها القوية "دورانجو"، والتي حصلت على بعض الترقيات تحت مسمى "هيمي البرتقالية"، والتي سوف تضم عدة لمسات خارجية وداخلية مميزة، إلى جانب القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة.

ترقيات مذهلة لـ دودج دورانجو RT مع الحزمة البرتقالية 

تعتمد السيارة دودج دورانجو RT بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 5700 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 360 حصانا، و 528 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 سرعات.

 

ترقيات دودج دورانجو RT مع الحزمة البرتقالية 

 

ترتكز السيارة دودج دورانجو RT على عجلات رياضية طراز لايتس اوت الاختيارية حيث يبلغ قياسها 20 بوصة، إلى جانب جنوط سوداء مع علب مكابح برتقالية اللون، بالاضافة إلى منظومة الشبكات الأمامية ذات الفتحات الهوائية المتعددة المقاطع، إلى جانب بعض الشارات البرتقالية.

ترقيات مذهلة لـ دودج دورانجو RT مع الحزمة البرتقالية 

كما ظهرت السيارة دودج دورانجو RT بخطوط برتقالية اللون اعلى غطاء المحرك، مع بعض اللمسات الداخلية التي تتمتع بهذا اللون، والتي تشمل المقاعد وبعض اجزاء مقصورة القيادة، بالاضافة إلى بعض الترقيات مثل نظام صوتي طراز هارمان كاردون مكون من 19 مكبر صوتي، وفتحة سقف كهربائية التحكم.

 

وتضم حزمة هيمي البرتقالية بعض الترقيات مثل مكابح بريمو، وانظمة تعليق عالية الاداء، مع نظام الدفع الرباعي للعجلات، بينما تتراوح حزم ترقيات دودج دورانجو RT بين 1.995 دولار و 4500 دولار لحزمة هيمي أورانج بلس، بالاضافة إلى 5.095 دولار لفئة هيمي أورانج تو اند.

دودج البرتقالية هيمي هيمي البرتقالية دورانجو دودج دورانجو RT

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