إتحاد الصناعات: ضعاف النفوس حجبوا الأرز عن المضارب مما رفع أسعاره

علق رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بإتحاد الصناعات، على ارتفاع أسعار الأرز، قائلا: نحن لدينا شبه اكتفاء ذاتي من الأرز، وكان من المفترض ألا يحدث زيادة في أسعار الأرز بهذا الشكل، ولكن ضعاف النفوس حجبوا الأرز عن المضارب ما أدى إلى ارتفاع سعره".

وأضاف "رجب شحاتة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن هيئة السلع التموينية نجحت في التعاقد على شراء 50 ألف طن من الأرز، موضحا أن تلك الكميات ستصل البلاد بحلول شهر 7 و 8.

وأوضح أن التعاقد تم من أجل فرض السيطرة على الأسواق، وتوفير كافة احتياجات المواطنين من الأرز، مؤكدا أن الدولة تسعى إلى توفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بعيدا عن احتكار التجار.



وأكد أن شعبة الأرز تقف بجانب الدولة في أي قرار بخصوص منظومة الأرز.