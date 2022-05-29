أحمد موسى يهاجم الكاف بسبب نهائي الأبطال: عاوزين تهدوا البطولة للوداد قولولنا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن لاعبي الأهلي قادرون علي الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في المغرب.



وتابع موسى خلال تقديمه برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" هناك علامات استفهام علي الاتحاد الافريقي الذى أعلن أنه في حالة تعطل الفار لان يتم إيقاف الفار".

وأوضح موسى:" بقول للاتحاد الافريقي لو عاوزين تهدوا الوداد البطولة قولولنا وفهمونا، لافتا إلي أن النادي الأهلي حقق نصف بطولاته خارج أرضه ولا يعنيه اللعب خارج أرضه.

وأكمل:" أنا بقولكوا أهوه من دلوقتي انتظروا تعطل الفار واللعب بدونه، مستنكرا زيارة فوزي لجقع لمعسكر فريق الوداد والذي يشغل منصب عضوا بالاتحاد الإفريقي، قائلا:" أنت مسئول لكل الفرق وليس الوداد فقط".