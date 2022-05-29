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تعليم

وكالة الفضاء المصرية: القمر الصناعي لقياس خصائص البلازما بأيدي مصرية

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية

قال الدكتور أيمن محمود رئيس مجموعة التصوير الفضائي والمشرف على مشروع قمر صناعي لقياس خصائص البلازما في طبقة الأيونوسفير( SPNEX)، إنه من خلال فعاليات مؤتمر المناخ الذي سيعقد يوم الفترة المقبلة والذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم، سيتم تقديم عرض تفصيلي لمشروع القمر الصناعي (لقياس خصائص البلازما في طبقة الأيونوسفير SPNEX) لدوره الهام في رصد تأثيرات التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها السلبية.

 

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وأوضح أن تكنولوجيا الفضاء تلعب دورا أساسيا في مكافحة تلك التغيرات محل اهتمام العالم، لذا هذا القمر الصناعي سيتم تصنيعه بأياد وقدرات مصرية خالصة دون الاستعانة بأية خبرات أجنبية.. حيث سيساهم في عملية التصنيع شركات مصرية عريقة متميزة في تصنيع الأجهزة الخاصة بالأقمار الصناعية ومنها شركة بنها لصناعة الإلكترونيات والشركة العربية العالمية للبصريات.
 

وأشار إلى أن عملية إدارة وتشغيل القمر الصناعي ستكون من مقر التشغيل الفضائي بوكالة الفضاء المصرية، وسيتم توفير ونشر البيانات التي سيرسلها القمر لجميع الجهات المعنية في الدولة.
 

وأضاف أيمن محمود أن هذا القمر خاص بقياس خصائص البلازما في طبقة الأيونوسفير الموجودة في الغلاف الجوي والتي تؤثر على سلامة المركبات الفضائية وأية إشارات خارجة من سطح الأرض مثل الاتصالات، والطيران المدني.


وتابع أن هذا القمر يستهدف تحسين دقة نموذج التنبؤ بخصائص طبقة الأيونوسفير وخصائص البلازما والتي لها أهمية كبيرة في طقس الفضاء والتغيرات المناخية خاصة وأن المنطقة العربية وأفريقيا تمتلك نماذج غير دقيقة حاليا لطبقة الأيونوسفير".
 


وأردف أنه سيتم من خلال هذا القمر المشاركة في مجموعة من المبادرات منها اللجنة الدولية لاستخدامات الفضاء بالأمم المتحدة التي أعلنت عن مبادرة لإطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية لقياس خصائص البلازما في طبقة الأيونوسفير لما لها من أهمية كبرى في طقس المناخ ورصد التغيرات المناخية.

 

بينما قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الكاميرا التي توضع في محطة الفضاء الدولية وهي تدور حول الكرة الأرضية والمحطة تدور 14 لفة في اليوم الكاميرا وهي على ارتفاع 400 كيلو متر من سطح الأرض، والتي ستوضع الكاميرا عليها وستلتقط بدقة عالية الصور وهي صور فضائية تلتقط في أوقات متتابعة ومن خلال تتابع الصور وتحليلها سيتم رصد أن كان قد حدثت تغيرات وهل الاحتباس الحراري زائد في بعض المناطق أم لا وبالتالي نحصل على إنذار بشأن هذه التغيرات ، كما أن الصورة التي سيتم التقاطها دقتها عالية جدا.

وأضاف القوصي، أن مصر ليست المسببة للتغير المناخي ولكنها تتأثر به شأنها شأن باقي الدول الافريقية وهي أيضا ليست ضلع من ضلوع المتسببة في التغيرات المناخية إنما الأمر يتسبب فيه الدول الصناعية الكبرى ، بينما نحن في مصر نستخدم الصور الفضائية وخاصة جهاز شئون البيئة في التعرف على تطورات التغيرات المناخية ، مشيرا إلى أنه قرر دراسة بلازما الموجودة في الفضاء لنرى أن كانت هذه البلازما لها تغيرات مناخية وبالتالي نصنع قمر حاليا بدأنا فيه يقوم بقياس درجة البلازما في طبقة الفضاء ومن خلال هذه الخصائص نعرف ما سيتم على سطح الكرة الأرضية من تغيرات.

جامعة المنصورة التعليم العالي أكاديمية البحث العلمي وكالة الفضاء المصرية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

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