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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالملك: علامات استفهام على توزيع تذاكر نهائي إفريقيا بين الأهلي والوداد.. فيديو

الأهلي والوداد
الأهلي والوداد

استنكر أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، ومحلل قناة ETC، أزمة توزيع تذاكر نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

وكان النادي الأهلي طلب بشكل رسمي تدخل السفارة المصرية في المغرب، لحل أزمة حصول الأهلي حتى الآن على 2500 تذكرة لنهائي إفريقيا.

وواصل عبد الملك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، نية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أصبحت واضحة بتمهيد البطولة لصالح الوداد.

وأكمل عبد الملك، كل يوم يتم تصعيب الأمور على النادي الأهلي، سواء بإقامة النهائي في المغرب، ثم التلاعب في أعداد الجماهير.

وأتم نجم الكرة المصرية الأسبق، أن الأهلي رغم كل الظروف قادر على حسم اللقب من قلب المغرب.

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