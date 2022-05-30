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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشفي ما يخبئه لك برجك

حظك اليوم
حظك اليوم

الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

إذا كنت مولودًا في يوم 30مايو اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم سيكون اليوم يومًا مهمًا جدًا بالنسبة لك من وجهة نظر العمل. 

 ستحصل على دعم رئيسك في العمل في المكتب وستكون قادرًا على الوفاء بالمسؤوليات الموكلة إليه جيدًا. يمكن لرجال الأعمال التغلب على أي نوع من العقبات.

 

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 30 مايو  فيمكنك أيضًا اتخاذ بعض القرارات المهمة ومن المرجح أن تظل الظروف مواتية في حياتك الشخصية. سوف تحصل على دعم من أفراد الأسرة و بمساعدة والدك ، ستتمكن اليوم من إكمال أي عمل غير مكتمل.

 

نصيحة لمواليد أبريل

  يمكنك أيضًا الحصول على مزايا مالية و سيكون هناك انسجام أفضل في العلاقة مع زوجتك و يمكن لسلوك حبيبتك أن يجعلك تشعر بأنك مميز وعليك  تجنب القلق كثيرا بشأن الصحة.

حظك اليوم توقعات الابراج مواليد أبريل نصيحة لمواليد أبريل خبيرة الابراج عبير فؤاد

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