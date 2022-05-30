ليفربول يحتفل بلقبي كأسي رابطة المحترفين والاتحاد الإنجليزي وسط شوارع المدينة

احتفل لاعبو ليفربول بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي، وسط شوارع مدينة ليفربول.

ونشرت الصفحة الرسمية للفريق عبر موقع تويتر صورة من الاحتفالات وعلقت قائلة “ يوم مليء بالمشاعر يجعلك فخورًا أنك من مشجعي الريدز ”.

وتوج فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، بعد فوزه بنتيجة 1-0 على نظيره ليفربول الإنجليزي.



وتأهل ليفربول على حساب فياريال بعدما فاز الأول فى عقر داره بنتيجة 3-2 فى إياب نصف النهائى، فيما فاز الريدز ذهابا بنتيجة 2-0 فى ملعبه أنفيلد، ليتأهل إلى نهائى دورى أبطال أوروبا للمرة العاشرة فى تاريخه.



بينما تأهل نادي ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على حساب مانشستر سيتي في مباراة العودة في العاصمة الإسبانية مدريد بنتيجة 3-1، بعدما تلقى خسارة في ملعب الاتحاد بنتيجة 3-2