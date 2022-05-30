فرج عامر : انشيلوتي يطلب التعاقد مع محمد صلاح بـ 65 مليون يورو

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق ، ان كارلو أنشيلوتي ، مدرب ريال مدريد ، يطلب من رئيس نادي ريال مدريد (فلورنتينو بيريز) التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول .

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك “ انشيلوتي صمم علي ان يأخذ فانلة صلاح دون الألتفات لأي لاعب آخر أو جميع وسائل الأعلام ، ودة رسالة من انشيلوتي الي العالم بأنة يريد محمد صلاح

واضاف : صلاح هو أول صفقة يطلبها انشيلوتي من رئيس نادي ريال مدريد (فلورنتينو بيريز) ريال مدريد يرغب في دفع ٦٥ مليون يورو وليڤربول لن يتنازل عن صلاح اقل من ٩٠ مليون يورو ”.

ويذكر ان دعم فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق، محمد صلاح بتغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب فرج عام: “اتمني استقبال خاص للاعب #محمد_صلاح عند وصوله لقضاء اجازته السنوية وعمل تكريم يليق به وأن نطلق اسمه على مكان هام في مصر يتناسب مع مكانته العالمية”.