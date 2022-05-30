عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير صينية بطاطس بالدجاج

صدى البلد

قدم الشيف أسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة تحضير صينية بطاطس بالدجاج
 
طريقة تحضير صينية بطاطس بالدجاج:
 

المكونات:
 

دجاجة واحدة.

بصلة واحدة حجم وسط ومقطعة إلى شرائح رفيعة.

3 حبات وسط من البطاطا مقشرة ومقطعة إلى دوائر رفيعة.

حبة فلفل أخضر حجم وسط ومقطعة إلى شرائح رفيعة (اختياري).

حبتان بندورة حجم وسط ومقطعة دوائر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة كمون.

فصان من الثوم المهروس.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

عصير حبة ليمون.


 

طريقة تحضير صينية بطاطس بالدجاج:

اخلط الثوم المهروس مع الملح وعصير الليمون والفلفل الأسود والكمون وزيت الزيتون جيدًا في وعاء.

أضف الدجاج إلى التتبيلة أو الخلطة السابقة، وضعه بالثلاجة لمدة لا تقل عن الساعة ليتشرب ويأخذ الطعم.

وزع في صينية البطاطا والبندورة والبصل مع رشة زيت زيتون.

أخرج الدجاج من الثلاجة، وضعه في الصينية فوق الخضار.

غلف الصينية بورق الألمنيوم وضعها في الفرن على حرارة 200 درجة مئوية لمدة ساعة وربع حتى تنضج تمامًا.

أزل ورق الألمنيوم وقدمها ساخنة.

طريقة تحضير صينية بطاطس بالدجاج دجاج صينية بطاطس بطاطس بالدجاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

موضوعات متعلقة

طريقة عمل بطاطا بالبشاميل للشيف نجلاء الشرشابي

ترشيحاتنا

احترسوا منها.. أمطار من النيازك تضرب أمريكا وكندا

ننشر قائمة أسماء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي سيتاح التقديم فيها قريبا

الأكثر إيلاما.. سلاح بوتين السري للتخلص من أعدائه

خبيرة اقتصادية توضح أهمية الاقتصاد الموازي للدولة وكيفية جذب الاستثمارات

تطبيق Gmail يطرح ميزة لفلترة رسائل البريد الإلكتروني لمستخدمى هواتف أندرويد

اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال ذو القعدة 1443هـ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الافتتاح للختام.. 50 صورة تلخص فعاليات وضيوف مهرجان كان 2022

الفرق بين الرجل والمرأة في التفكير والحب والتواصل

لن تصدق.. الاستاكوزا طعام الفقراء قديمًا

السكتة القلبية وتأخر الإنجاب.. احذر مخاطر إهمال تنظيف الأسنان يوميا

فيديو

يصيب بأمراض القلب والسكري.. هاني الناظر يحذر من ريجيم الكيتو

وفاة ابنته صدمته الكبرى.. معلومات لا تعرفها عن حسن حسني في ذكرى وفاته

الإطلاق نهاية 2023 .. مصر تبني قمرا صناعيا لرصد تأثيرات التغيرات المناخية | فيديوجراف

الشكوك تزيد والميراث معلق.. هل لـ سمير صبري زوجة وابن من الأساس؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ