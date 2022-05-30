شوبير : النادي الأهلي لم يتسلم حصته الكاملة من التذاكر حتى الآن ومتمسك بالحصول عليها

قال الاعلامى احمد شوبير ، ان النادي الأهلي لم يتسلم حصته الكاملة من التذاكر حتى الآن ومتمسك بالحصول عليها بغض النظر عن عدد الحضور الجماهيري داخل المباراة .

وكتب شوبير عبر تويتر " النادي الأهلي لم يتسلم حصته الكاملة من التذاكر حتى الآن ومتمسك بالحصول عليها بغض النظر عن عدد الحضور الجماهيري داخل المباراة

واضاف : علمت أن هناك أعداد كبيرة ستصل غدًا من خارج مصر بعيدًا عن رحلات الأهلي من أجل مساندة الفريق ".

يذكر ان قال العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، إنه توجد علامات استفهام كبيرة من جانب الاتحاد الإفريقي وهناك حالة انعقاد دائم من مجلس الإدارة للتعامل مع المستجدات في ظل وجود أمور غير مفهومة.

وأضاف العامري فاروق خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": “اتفقنا من خلال السفارة المصرية على حصول الأهلي على 10 آلاف تذكرة لكن ما تم على أرض الواقع مخالف تماما بالحصول على أعداد قليلة تصل إلى ألفين تذكرة فقط وما نراه أن هناك رغبة بعدم حصول الأهلي على حقه بتواجد جماهيره”.

وأشار العامري فاروق إلى وجود تخوف من طريقة دخول جماهير الأهلي وهناك قلق من طريقة دخول الجماهير والأماكن المخصصة للدخول رغم التأكيدات في الاجتماع الفني.

ولفت إلي أنه تم فصل اللاعبين عن أي أزمات تواجه البعثة، لافتا إلى أن جميع اللاعبين في حالة تركيز قصوى”.