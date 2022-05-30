رئيس الوزراء: لم نحمل المواطن الزيادة الحقيقية للأسعار ونسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي|فيديو

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر، حتى هذه اللحظة لا يوجد بها أي نقص لأي سلعة والدولة المصرية حريصة على البعد الاجتماعي للمواطن.



وتابع مدبولي خلال لقائه مع فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأحد، إن الأزمة الروسية الأوكرانية كبيرة جدًا على مستوى العالم وهي الأسوأ على مدار الـ 100 عام الماضية والتي أعطت ملامح مهمة جدا لضرورة التكامل والشراكة بين الدول التي تربطها صلات وعلاقات قوية ومنها مصر والأردن والامارات في إطار التكامل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع لشعوب هذه الدول ، مشيرا إلى أن مصر توفير السلع الأساسية التي يطلبها المواطن.

ونوه إلى أن الشراكة بين الدول الثلاث تقوم على القطاعات التي يوجد احتياج شديد لها، ولها فرص تصديرية هائلة ، منها 5 قطاعات كمرحلة أولى منها المواد الغذائية والزراعة وصناعات الألمونيوم والغزل والنسيج والصناعات المعدنية.

وتابع رئيس الوزراء ، أن هناك خطة لتوسيع الشراكة مع دول آخرى في هذه المجالات ، لتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولنا.

واستكمل رئيس الوزراء إن الرئيس السيسي أكد على وجود مخزون يكفي من السلع الأساسية من 4-6 أشهر، مشيرا إلى توفير السلع خلال الأزمة من السلع المتوافرة، مصر في هذه اللحظة لا يوجد بها أي نقص لأي سلعة والدولة المصرية حريصة على البعد الاجتماعي ولم تحمل المواطن الزيادة الحقيقة في الأسعار والحكومة استوعبت الجزء الأكبر من ارتفاع الأسعار لتخفيف الصدمة على المواطن المصري ".