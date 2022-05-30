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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لهذا السبب .. محمد عواد يدرس الرحيل عن الزمالك الموسم المقبل

صدى البلد

اعلن الكابتن احمد حسن ، ان  محمد عواد حارس مرمى الزمالك ، غاضب بشدة بسبب جلوسه على الدكة بالأمس و يدرس الرحيل عن الفريق الموسم المقبل . 

 

وكتب احمد حسن عبر فيسبوك " خاص.. محمد عواد غاضب وبشدة بسبب جلوسه على الدكة بالأمس واللاعب يدرس الرحيل عن الزمالك الموسم المقبل لشعوره بـ"الظلم" ".

 

وأكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن محمد عواد حارس مرمى الأبيض شارك في لقاء طلائع الجيش في الدوري من أجل تجهيزه للقاء نصف نهائي كأس مصر أمام أسوان.


وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الإسماعيلي:" أخطرت عواد بمشاركته في مباراة طلائع الجيش ونصف نهائي الكأس على أن يعود بعدها أبوجبل للعب في لقاء الإسماعيلي".


وقال فيريرا :"  الفترة الأخيرة كان ينقص الزمالك تسجيل الأهداف والفوز في المباريات ،لأن الفريق لم يحقق الفوز أو يسجل أهداف في خمس مباريات خاضها الزمالك باستاد القاهرة".

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