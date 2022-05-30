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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء: لا يوجد لدينا مشكلة في استيراد أي كميات قمح نطلبها

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر استهدفت توفير احتياطي مالي في الميزانية للتدخل في الازمات الطارئة منذ أزمة كوفيد 19 وحتى  الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي خصصت لها الدولة 130 مليار جنيه لاستيعاب جزء من الزيادة في الأسعار ، وتمرير الجزء اليسير على المواطن.

وتابع مدبولي خلال لقائه مع فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأحد، إن الحكومة لديها خطة واضحة لتوفير  السلع الرئيسية  من السوق المحلي مثل القمح، ، مضيفا:" مع دخول الأراضي الجديدة لأول مرة لدينا هذا العام أكثر من 3.3 او 3.4 مليون فدان زرعوا بالقمح، أنتجت ما يزيد على 10 ملايين طن حوالي 50 % من احتياجاتنا، وسنعمل على رفعه لـ 65 % خلال عامين".

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ونوه مدبولي إلى أن مشروع الصوامع عظم القدرة على تخزين الإنتاج الكبير من القمح ، مضيفا:" منذ الأزمة الروسية الأوكرانية، مصر وضعت خطة استهدفت أسواق بديلة لاستيراد القمح، و حتى هذه اللحظة لا يوجد لدينا مشكلة في استيراد أي كميات قمح نطلبها ، ولكن العائق هو التكلفة المالية نتيجة تضاعف الأرقام".

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