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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء: نحتاج 100 مليون برميل نفط سنويا والفاتورة تضاعفت| فيديو

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك خطة لترشيد استهلاك النفط وذلك بتحويل السيارات العاملة بالسولار والبنزين الى الغاز الطبيعي لتقليل فاتورة الاستيراد، مضيفا:" الفاتورة تضاعفت على مصر من 60 إلى 120 دولار لبرميل من النفط الخام ونحتاج سنويا 100 مليون برميل".

وتابع مدبولي خلال لقائه مع فضائية «سكاي نيوز عربية»،:"مع قرب انتهاء المشروعات البنية الأساسية وجدنا أن الفرصة حانت ليعود القطاع الخاص لدوره في الاقتصاد ، من خلال عدة محاور منها وثيقة سياسات ملكية الدولة التي تحدد القطاعات التي تتخارج منها الدولة والقطاعات المستمرة فيها في الاستثمار  بالشراكة مع القطاع الخاص".

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واستكمل :" موضوع التخارج من بعض القطاعات ليس معناه بيع كامل وخصخصة ، هناك آليات للتخارج منها طرح  لمشروعات المملوكة للدولة للقطاع الخاص لإدارتها فقط ولكن تظل ملكيتها للدولة".

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