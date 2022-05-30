رئيس الوزراء: نحتاج 100 مليون برميل نفط سنويا والفاتورة تضاعفت| فيديو

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك خطة لترشيد استهلاك النفط وذلك بتحويل السيارات العاملة بالسولار والبنزين الى الغاز الطبيعي لتقليل فاتورة الاستيراد، مضيفا:" الفاتورة تضاعفت على مصر من 60 إلى 120 دولار لبرميل من النفط الخام ونحتاج سنويا 100 مليون برميل".

وتابع مدبولي خلال لقائه مع فضائية «سكاي نيوز عربية»،:"مع قرب انتهاء المشروعات البنية الأساسية وجدنا أن الفرصة حانت ليعود القطاع الخاص لدوره في الاقتصاد ، من خلال عدة محاور منها وثيقة سياسات ملكية الدولة التي تحدد القطاعات التي تتخارج منها الدولة والقطاعات المستمرة فيها في الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص".

واستكمل :" موضوع التخارج من بعض القطاعات ليس معناه بيع كامل وخصخصة ، هناك آليات للتخارج منها طرح لمشروعات المملوكة للدولة للقطاع الخاص لإدارتها فقط ولكن تظل ملكيتها للدولة".