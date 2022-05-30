عبد الله جمعة: كنت السند لذاتي في كل مرة كنت فيها على وشك السقوط

نشر عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، صورة له من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

وعلق عبد الله جمعة: “وفي الختام ادركت انني كنت السند لذاتي في كل مره كنت فيها علي وشك السقوط ”.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على نظيره فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز ثنائية الفارس الأبيض المغربي أشرف بنشرقي وعمر السعيد ، فيما سجل باهر المحمدي هدف الدراويش الوحيد من ركلة جزاء.

ويتصدر الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 44 نقطة، فيما يحل فريق بيراميدز وصيفا برصيد 40 نقطة والأهلي فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

وجاء فوز الزمالك أمس، وتسجيله هدفين في مرمى الإسماعيلي، المرة الأولى منذ 82 يوما على استاد القاهرة.

وكان آخر هدف أحرزه لاعبو فريق الزمالك في ستاد القاهرة يوم 7 مارس الماضي، أمام فريق الجونة في الجولة الثانية عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.