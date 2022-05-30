جولة تفقدية لمحافظ شمال سيناء على لجان امتحانات الدبلومات الفنية

قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بجولة تفقدية لامتحانات الدبلومات الفنية في عدد من مدارس إدارة العريش التعليمية، حيث اطمأن على حسن سير الامتحانات وهدوء اللجان ، وتوفير كافة احتياجات الطلاب .. وأكد المحافظ، أنه لا توجد أي شكاوي من أسئلة الامتحانات ، وأن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط ومن المناهج الدراسية التي تم دراستها في الفصل الدراسي الثاني ومن الكتاب المقرر..مشددًا علي توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال فترات الامتحانات، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، وتواجد الزائرات الصحيات.

عرفة عمليات

بدوره أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي عقبات.

أضاف ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى، أن إجمالي طلاب الدبلومات الفنية بشمال سيناء يبلغ 3890 طالبا وطالبة، يؤدون الإمتحانات في 25 لجنة إمتحانية، من بينهم 2143 طالب وطالبة بالتعليم الصناعي، 1046 طالب وطالبة بالتعليم التجاري ، 605 طالب وطالبة بالتعليم الزراعي، و96 طالبا وطالبة بالتعليم الفندقي..مشيرا إلي أن الامتحانات مستمرة حتي يوم 17من شهر يونيو المقبل طبقًا للجداول المعلنة.