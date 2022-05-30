عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة تفقدية لمحافظ شمال سيناء على لجان امتحانات الدبلومات الفنية

تفقد امتحانات الدبلومات
تفقد امتحانات الدبلومات الفنية بشمال سيناء

قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بجولة تفقدية لامتحانات الدبلومات الفنية في عدد من مدارس إدارة العريش التعليمية، حيث اطمأن على حسن سير الامتحانات وهدوء اللجان ، وتوفير كافة احتياجات الطلاب .. وأكد المحافظ،  أنه لا توجد أي شكاوي من أسئلة الامتحانات ، وأن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط ومن المناهج الدراسية التي تم دراستها في الفصل الدراسي الثاني ومن الكتاب المقرر..مشددًا علي توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال فترات الامتحانات، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، وتواجد الزائرات الصحيات.

 

عرفة عمليات 

بدوره أكد حمزة رضوان وكيل  وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أنه تم  تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية بمختلف الإدارات التعليمية  لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي عقبات.

 

أضاف ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى، أن إجمالي طلاب الدبلومات الفنية بشمال سيناء يبلغ 3890 طالبا وطالبة، يؤدون الإمتحانات في 25 لجنة إمتحانية، من بينهم 2143 طالب وطالبة بالتعليم الصناعي، 1046  طالب وطالبة بالتعليم التجاري ، 605 طالب وطالبة بالتعليم الزراعي، و96  طالبا وطالبة بالتعليم الفندقي..مشيرا إلي أن الامتحانات مستمرة حتي يوم 17من شهر يونيو المقبل طبقًا للجداول المعلنة.

txt

13 طبيبًا يوقعون الكشف الطبي على المواطنين بالمجان في شمال سيناء

جولة تفقدية الفنية شمال سيناء امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين 30 مايو 2022

مفاجأة|21 بـ 1025جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 30-5-2022

ترشيحاتنا

بعد زيادة الأسعار.. أفضل 5 سيارات مستعلمة تحت الـ 200 ألف في مصر

الري: إزالة فورية لـ تعدٍ بالردم على مخر سيل طره بالقاهرة ..صور

كشف حساب الحكم فيكتور جوميز مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

شوبير : الأهلي يواجه العديد من الأزمات قبل مواجهة الوداد

ألمانيا تعدل الدستور لإنشاء صندوق دفاع بقيمة 100 مليار يورو

أزمة تذاكر نهائي إفريقيا تشتعل.. اجتماع طارئ في الكاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الافتتاح للختام.. 50 صورة تلخص فعاليات وضيوف مهرجان كان 2022

الفرق بين الرجل والمرأة في التفكير والحب والتواصل

لن تصدق.. الاستاكوزا طعام الفقراء قديمًا

السكتة القلبية وتأخر الإنجاب.. احذر مخاطر إهمال تنظيف الأسنان يوميا

فيديو

احترسوا منها.. أمطار من النيازك تضرب أمريكا وكندا

يصيب بأمراض القلب والسكري.. هاني الناظر يحذر من ريجيم الكيتو

وفاة ابنته صدمته الكبرى.. معلومات لا تعرفها عن حسن حسني في ذكرى وفاته

الإطلاق نهاية 2023 .. مصر تبني قمرا صناعيا لرصد تأثيرات التغيرات المناخية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ