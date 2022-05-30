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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتشال 21 جثة من موقع تحطم طائرة في نيبال .. فيديو

تحطم طائرة
تحطم طائرة

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، انتشال فرق الإغاثة النيبالية  21 جثة بين ركام طائرة ركاب تحطّمت في جبال الهيمالايا وعلى متنها 22 شخصا.

فُقد الاتصال مع طائرة "توين أوتر" التابعة لشركة "تارا إير" بعد وقت قصير من إقلاعها من مدينة بوخارا (غرب النيبال)  للتوجه إلى جومسوم، وهي وجهة معروفة للأشخاص الذين يقصدون جبال الهيمالايا.

ومشطت مروحيات تابعة للجيش وشركات خاصة المنطقة الجبلية النائية طوال يوم الأحد، بمساعدة فرق برية، لكنها علّقت البحث مع حلول الليل.

وبعد استئناف عمليات البحث الاثنين، نشر الجيش على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لحطام الطائرة على سفح جبل بينما بدا رقم التسجيل 9N-AET واضحا على الجناح.

وقال الناطق باسم هيئة الطيران المدني ديو تشاندرا لال كارن لفرانس برس "عثر على 16 جثة حتى الآن، وما زال البحث متواصلا للعثور على الأشخاص الستة الباقين. فرص النجاة ضئيلة لكن جهودنا متواصلة للعثور عليهم".

عمل حوالى 60 شخصا في موقع الحادث، بما في ذلك عناصر الجيش والشرطة والمرشدين العاملين في الجبال إلى جانب السكان، علما أن العديد منهم اضطروا لقطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام للوصول إلى المكان.

وأكدت هيئة الطيران المدني أن الطائرة "تعرّضت لحادث" على ارتفاع 4420 مترا في منطقة سانوسوير التابعة لبلدية ثاسانغ في منطقة موستانغ.

 

التواصل الاجتماعي الجيش حادث الطيران المدني طائرة

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