كييف:النصر العسكري ضد روسيا غير مرجح حال توقف إمدادنا بالصواريخ بعيدة المدى

قال أليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني، إن تحقيق نصر عسكري ضد روسيا أمر “غير مرجح” إذا أوقفت الولايات المتحدة إمداداتها من الصواريخ بعيدة المدى.

وحسب شبكة “سي إن إن” قال أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني، إن الأسلحة “ضرورية لمصير أوكرانيا واستقلالها”.

وقال المسؤولون الأمريكيون الأسبوع الماضي إنهم يدرسون طلبًا أوكرانيًا لتسليم أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، MLRS، التي يمكنها ضرب أهداف تصل إلى 300 كيلومتر، أو حوالي 186 ميلًا، اعتمادًا على نوع الذخيرة.

وقال أريستوفيتش، إن حتى عددًا صغيرًا من أنظمة الأسلحة - أقل من 20 - سيكون بمثابة تغيير لقواعد اللعبة في الصراع مع روسيا.

وقال إنه “سيمكن القوات الأوكرانية من الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية بعيدة المدى”.

وأضاف: “بدون MLRS، ربما نكون قادرين على تحقيق الاستقرار في الخطوط الأمامية”.

وقال: “لكننا سننظر في خسارة خيرسون ولوجانسك ودونيتسك وأجزاء من منطقة زابوريجيا”.

وأثار تسليح أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى مخاوف في الغرب من إمكانية استخدام صواريخ MLRS لمهاجمة أهداف داخل روسيا، ما قد يؤدي إلى تصعيد الصراع.