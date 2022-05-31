سعر الدولار في البنوك اليوم 31-5-2022

استقرسعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 31-5-2022، على مستوى البنوك المصرية بعد زيادته أمس بنحو 19 قرشا.

وقال البنك المركزي المصري إن سعر الدولار أمام الجنيه بلغ 18.35 جنيها للشراء و 18.43جنيها للبيع.



وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 18.54 جنيها للشراء و 18.62 جنيها للبيع.



وبلغ ادني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.53 جنيها للشراء و 18.63 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني،المشرق، بلوم، قناة السويس، البركة، العربي الإفريقي الدولي".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.55 جنيها للشراء و 18.61 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، البنك الأهلي المصري، مصر، ميد بنك، قطر الأهلي الوطني QNB".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.57 جنيها للشراء و 18.63 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، العقاري المصري العربي، الأهلي المتحد"



أعلى سعر لـ الدولار



وصل أعلى سعر لـ الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 18.58 جنيها للشراء و 18.63 جنيها للبيع.

