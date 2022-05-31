عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 31-5-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

استقرسعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم  الأحد الموافق 31-5-2022، على مستوى البنوك المصرية بعد زيادته أمس  بنحو 19 قرشا.

وقال البنك المركزي المصري إن سعر الدولار أمام الجنيه بلغ 18.35 جنيها للشراء و 18.43جنيها للبيع.


وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 18.54 جنيها للشراء و 18.62 جنيها للبيع.


وبلغ ادني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.53 جنيها للشراء و 18.63 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني،المشرق، بلوم، قناة السويس، البركة، العربي الإفريقي الدولي".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.55 جنيها للشراء و 18.61 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، البنك الأهلي المصري، مصر، ميد بنك، قطر الأهلي الوطني QNB".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.57 جنيها للشراء و 18.63 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، العقاري المصري العربي، الأهلي المتحد"


أعلى سعر لـ الدولار 


وصل أعلى سعر لـ الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 18.58 جنيها للشراء و 18.63 جنيها للبيع.
 

سعر الدولار البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر الدولار أمام الجنيه Finance Real Esteat

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

هبوط شديد لأول مرة منذ شهور.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

سعر الدولار في البنوك اليوم 31-5-2022

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

موضوعات متعلقة

انخفاض كبير فى سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية

ترشيحاتنا

سفير مصر بنواكشوط: نتطلع لعقد اللجنة العليا المشتركة في أقرب فرصة ممكنة

السلطات الصينية تعلن السيطرة على تفشي كورونا في شنجهاي

سعر الدولار في البنوك اليوم 31-5-2022

اليوم.. طلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية يؤدون امتحاني الإنجليزية والقرآن

رئيس الوزراء الكندي يعلن قانون جديد لحظر امتلاك أسلحة شخصية

دعاء الحاجة الشديدة .. 7 صيغ مستجابة رددها في الحال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غضب عارم بعد حظر ارتداء الحجاب للمسلمات داخل جامعة في الهند

عريس يضع ثعبانًا ضخما حول رقبة عروسه في حفل زفاف بالهند.. شاهد

الصحة العالمية: التفشي المفاجئ لمرض جدري القرود مصدره غير معروف

صدمة للأطباء.. اكتشاف جنين داخل بطن رضيع عمره 40 يوما في الهند

فيديو

لمنع التجار من احتكاره ورفع سعره.. التموين تتجه لتطبيق منظومة القمح على محصول الأرز "فيديوجراف"

مات ومعاه الحقيقة .. مدير مكتب سمير صبري ينهي الجدل حول ابن الفنان الراحل

الأهلي يغادر فندق الإقامة إلى ملعب مباراة الوداد .. صور وفيديو

اكتفاء في المنتجات البترولية والسلع الأساسية .. مدبولي يكشف خطة الدولة خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ