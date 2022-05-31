بتكلفة 3.4 مليار جنيه.. أبرز المعلومات عن إنشاءات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مستجدات الموقف التنفيذي ومُعدلات سير العمل بالأعمال الإنشائية الجارية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بمدينة الإسماعيلية الجديدة بشرق القناة، حيث أن أعمال الإنشاءات والتجهيزات بالجامعة تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة مُسبقًا، وكذلك تنفيذ التجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها.

وأوضحت بعض المعلومات حول الأعمال الإنشائية الجارية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية:

- الجامعة تضُم عدة مباني منها، إدارة الجامعة وعدد 6 مباني أكاديمية موزعة على القطاعات الرئيسية «3 طبي، 2 هندسي، و1 علوم إنسانية واجتماعية»، وعدد 2 مبنى للورش ومبنى المعامل، بالإضافة إلى مبنى الإدارة والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية والخدمات الطلابية.

- تضم مباني الكليات مدرجات وفصول تدريسية ومعامل وورش تدريب مُجهزة بأحدث الوسائل والأجهزة التكنولوجية ومكاتب إدارية، لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة.

- جامعة الإسماعيلية الجديدة تقع على مساحة 29 فدانًا، وتشهد تقدم كبير في معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مباني الجامعة والتي بلغت 68.5%، وبتكلفة تقديرية بلغت قيمتها 3 مليار و400 مليون جنيه.

- تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، وجاري الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية، والالتزام بمُعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا.

- الجامعة ستُقدم العديد من البرامج الدراسية المُتميزة ومنها، في القطاع الطبي ( الطب والجراحة – العلاج الطبيعي - طب وجراحة الفم والأسنان - الصيدلة "pharm D" - علوم التمريض - إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية - تكنولوجيا المُختبرات الطبية)، وقطاع العلوم الإنسانية ويضم (التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية - الأسواق والمنشآت المالية - اللوجستيات وسلاسل الإمداد - إدارة الأعمال والعلاقات الدولية - الترجمة التحريرية والشفوية باللغة الإنجليزية - الترجمة التحريرية باللغة الألمانية وآدابها)، وقطاع الدراسات الهندسية ويضم (هندسة التشييد وإدارة المشروعات - هندسة الذكاء الاصطناعي - هندسة نظم الاتصالات الحديثة - هندسة التصميم الابتكاري - هندسة مواد التصنيع - هندسة بحرية).

وكان قد استعرض وزير التعليم العالي الموقف التنفيذي ومُعدلات سير العمل بالأعمال الإنشائية الجارية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بمدينة الإسماعيلية الجديدة بشرق القناة، حيث أن أعمال الإنشاءات والتجهيزات بالجامعة تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة مُسبقًا، وكذلك تنفيذ التجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها.