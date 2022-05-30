عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

رئيس مياه المنوفية يتفقد أعمال الصرف الصحى الجارى تنفيذها بتلا

صدى البلد

تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، زياره مفاجأه لأعمال الصرف الصحى الجارى تنفيذها ضمن أعمال مشروع الصرف الصحي srssp بمركز تلا، والممول من البنك الدولى والبنك الاسيوى رافقه خلالها رئيس وحده piu وممثل مكتب إستشارى التنفيذ isc.

وتفقد نجيب، الأعمال الجاري تنفيذها بقرية منشأة محمد، مشددا على ضرورة زيادة وتيرة العمل لمنع اى تأخير حيث أن الوقت هو أهم عامل يجب مراعاته بما لا يؤثر على جودة العمل مع الحفاظ على بيئة عمل سليمة وآمنه فنيًا و مجتمعيا.

شملت الجولة، تفقد أعمال حفر البيارة الخاصة بمحطة رفع صرف صحى كفر العلوى و الشبكات الجارى تنفيذها مؤكدا على ضرورة اتباع إجراءات ومعايير السلامة و الصحة المهنية و ضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكافة مواقع العمل.

وأكد، على أهمية تحقيق المشاركة المجتمعية مع الأهالي بقرى المشروع باعتبارها أساس نجاح المشروع والعمل علي ضرورة إحترام المواطنين وتلبية احتياجاتهم و كذلك إلتزاماتهم تجاه المشروع والتأكيد علي أن المشروع يهدف إلي خدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

مات ومعاه الحقيقة .. مدير مكتب سمير صبري ينهي الجدل حول ابن الفنان الراحل

محمد عشوب: سمير صبري له ابن آخر من فنانة معروفة

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

ترشيحاتنا

اقتصاد الإمارات|غرفة دبي تستعرض سمات قانون الإفلاس الإماراتي

نظرة شاملة عن مرسيدس E CLASS كوبيه بالسوق السعودي .. صور

مدرب الوداد: أجبرنا الأهلي على التمرير الخاطئ وكنا مثل الريال أمام ليفربول

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

محمد عشوب: سمير صبري له ابن آخر من فنانة معروفة

فتاة العنكبوت| طفلة هندية بأربعة أذرع و4 أقدام.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة تُسلم جوائز الدورة 24 للمهرجان القومي للسينما

سمراء النيل..لماذا عشقت مديحة يسري آلان براندو المصري وهربت من حب العقاد؟

أحزان العم حسن حسني.. ما هي الصدمات الأربع المؤثرة في حياة قشاش السينما؟

الدنيا عندي هي..مدحت العدل يتغزل في ابنته بصور من حفل زفافها.. شاهد

فيديو

لمنع التجار من احتكاره ورفع سعره.. التموين تتجه لتطبيق منظومة القمح على محصول الأرز "فيديوجراف"

مات ومعاه الحقيقة .. مدير مكتب سمير صبري ينهي الجدل حول ابن الفنان الراحل

الأهلي يغادر فندق الإقامة إلى ملعب مباراة الوداد .. صور وفيديو

اكتفاء في المنتجات البترولية والسلع الأساسية .. مدبولي يكشف خطة الدولة خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ