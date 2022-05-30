رئيس مياه المنوفية يتفقد أعمال الصرف الصحى الجارى تنفيذها بتلا

تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، زياره مفاجأه لأعمال الصرف الصحى الجارى تنفيذها ضمن أعمال مشروع الصرف الصحي srssp بمركز تلا، والممول من البنك الدولى والبنك الاسيوى رافقه خلالها رئيس وحده piu وممثل مكتب إستشارى التنفيذ isc.

وتفقد نجيب، الأعمال الجاري تنفيذها بقرية منشأة محمد، مشددا على ضرورة زيادة وتيرة العمل لمنع اى تأخير حيث أن الوقت هو أهم عامل يجب مراعاته بما لا يؤثر على جودة العمل مع الحفاظ على بيئة عمل سليمة وآمنه فنيًا و مجتمعيا.

شملت الجولة، تفقد أعمال حفر البيارة الخاصة بمحطة رفع صرف صحى كفر العلوى و الشبكات الجارى تنفيذها مؤكدا على ضرورة اتباع إجراءات ومعايير السلامة و الصحة المهنية و ضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكافة مواقع العمل.

وأكد، على أهمية تحقيق المشاركة المجتمعية مع الأهالي بقرى المشروع باعتبارها أساس نجاح المشروع والعمل علي ضرورة إحترام المواطنين وتلبية احتياجاتهم و كذلك إلتزاماتهم تجاه المشروع والتأكيد علي أن المشروع يهدف إلي خدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية.