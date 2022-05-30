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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منها العنكبوت.. 4 أفلام لم تنجح في تحقيق مليون جنيه أمس

صدى البلد

شهدت الساحة السينمائية منافسة بين عدد من الأفلام، لنيل أعلى الإيرادات والمشاهدات، ونستعرض تفاصيل إيرادات الأفلام أمس الأحد الذي حقق فيه إجمالي 888 ألفا و620 جنيها  من خلال التقرير التالي:

فيلم واحد تاني

حقق فيلم “واحد تاني”  لـ أحمد حلمي 479 ألفا و880 جنيها خلال يوم أمس .

عاد النجم أحمد حلمي إلى المنافسة السينمائية بعد غياب 3 سنوات، بفيلم "واحد تاني" ، حيث استطاع الفيلم تخطى المليون جنيه وقفة عيد الفطر المبارك بعد أن انطلق فى حفلتي العاشرة مساء والثانية عشرة منتصف الليل ليحصد إيرادات تخطت مليون جنيه فى حفلين فقط محققاً أعلى فى شباك التذاكر منذ انتشار فيروس كورونا.

فيلم "واحد تاني" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

وتدور أحداث فيلم واحد تاني حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

فيلم العنكبوت

جاء فيلم العنكبوت في المركز الثاني، حيث حقق 250 ألفا و453 جنيها .

وانطلق ، فيلم "العنكبوت" لـ أحمد السقا، ومنى زكي، بدور العرض السينمائية، حيث شارك الفيلم ضمن سباق موسم عيد الفطر 2022.

وطرحت الشركة المنتجة البوسترات الرسمية لأبطال الفيلم من بينهم الفنان أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين وريم مصطفى.

فيلم زومبي

حقق فيلم “زومبي" إيرادات أمس بلغت قيمتها 140 ألفا و696 جنيها .

ويجسد بطل العمل على ربيع خلال أحداث الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، على أن تدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم فارس

بينما حقق فيلم فارس إيرادات بلغت قيمتها 17 ألفا 591 جنيها أمس.

فيلم فارس يقوم ببطولته كل من أحمد زاهر وإيمان العاصي وحسين فهمى.

أحمد حلمى منى زكى عمرو عبد الجليل ايرادات الافلام Arts Entertainment

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