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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الوداد: أجبرنا الأهلي على التمرير الخاطئ وكنا مثل الريال أمام ليفربول

وليد الركراكي المدير
وليد الركراكي المدير الفني لنادي الوداد المغربي

أكد وليد الركراكي المدير الفني لنادي الوداد المغربي، أن فوز فريقه على الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتتويج باللقب لم يكن بالأمر السهل.

وأشار الركراكي في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس، إلى أنه درس الأهلي بشكل جيد وأدرك اعتماده على التمرير نحو بيرسي تاو، لافتًا إلى أنه نجح في إجبار الأحمر على التمرير الخاطيء.

وقال الركراكي: "مباراة لم تكن سهلة، لولا أننا أمتلكنا العقلية والروح وهذه الجماهير لما توجنا باللقب أمام الأهلي، أشكر رئيس النادي والاتحاد المغربي على كل الدعم الذي قدموه لنا".

وأكمل: "ليس من السهل أن تتوج بدوري أبطال أفريقيا، في وجود الأهلي والترجي والرجاء الأمر ليس سهلًا، خاصة أننا لم نتعاقد مع لاعبين جدد خلال الفترة الماضية".

واختتم: "اليوم كنا مثل ريال مدريد، لعبنا بتكتيك رائع ودرسنا الأهلي جيدًا وأيقنا أنهم سيعتمدون على بيرسي تاو ولذلك أجبرناهم على الأخطاء في التمرير".

 

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