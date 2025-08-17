قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شروط إسرائيلية تعجيزية لوقف الحرب وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة
رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد
غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات
حماس: تصديق رئيس الأركان الإسرائيلي على خطط احتلال غزة إعلان بموجة جديدة من الإبادة والتهجير
أطول غطسة لمريض شلل رباعي.. ولاء حافظ ينقل رسالة تحدٍ وإصرار للعالم و«قناة السويس» تكرّمه |صور
تفعيل السبورات الذكية ومراجعة البنية التكنولوجية في المدارس قبل العام الدراسي الجديد
حماس: الاحتلال يستخدم وسائل الضغط الإنساني لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية
مهرجان بورسعيد يطلق جائزة باسم تيمور تيمور لأفضل تصوير سينمائي
بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل
مفوض أوروبي: قمة ألاسكا منحت بوتين انتصارًا رمزيًا وعمّقت مخاوف الغرب
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا
3 قرارات عاجلة بشأن الطلاب والمعلمين "ذوي الاحتياجات الخاصة" قبل العام الدراسي الجديد
فن وثقافة

وزير الثقافة يصدر قرارًا بانتداب الدكتورة رشا صالح مديرًا للمركز القومي للترجمة

الدكتورة رشا السيد جودة صالح
الدكتورة رشا السيد جودة صالح
جمال عاشور

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بانتداب الدكتورة رشا السيد جودة صالح، أستاذة اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة حلوان، للعمل مديرًا للمركز القومي للترجمة، خلفًا للدكتورة كرمة سامي، التي انتهت مدة انتدابها لرئاسة المركز.

والتقى وزير الثقافة الدكتورة رشا صالح، حيث ناقشا سويًا خطتها المستقبلية لإدارة المركز، وأهم المحاور المرتبطة بمقترحات تطوير الأداء، والانفتاح على الآخر، وكيفية تسويق كتب المركز والاستفادة القصوى منها.

وأكد وزير الثقافة أن المركز يُمثل أحد الركائز الأساسية في برامج عمل الوزارة للتواصل مع العالم والاطلاع على مجالات المعرفة المختلفة.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة رشا صالح الشكر لوزير الثقافة على ثقته في اختيارها مديرًا للمركز، مؤكدة أنها ستعمل بكل جهد من أجل تحقيق استراتيجية الوزارة في هذا الصدد.

كما التقى وزير الثقافة الدكتورة كرمة سامي، ووجه لها الشكر على ما بذلته من جهد خلال فترة رئاستها للمركز على مدار سنوات، استطاعت خلالها إضافة المزيد من العناوين المترجمة إلى المكتبة العربية، إلى جانب السعي إلى اكتشاف أجيال من المترجمين الشباب بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات المعنية. وتمنى وزير الثقافة للدكتورة كرمة سامي مزيدًا من النجاح في خطواتها القادمة.

جدير بالذكر أن الدكتورة رشا صالح هي أستاذ الأدب المقارن والنقد الأدبي بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة حلوان. حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون – باريس 3، وشغلت مناصب منها مدير مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان، ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. كما تولت رئاسة تحرير سلسلة الأدب العالمي للطفل والناشئة، وهي سلسلة مترجمة تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي أيضًا عضو في هيئة تحرير مجلة فصول، وعضو في لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة. ولها أبحاث ومشاركات نقدية، بالإضافة إلى ترجمات منها: وجبة المساء، خليل مطران.. سيرة ومسيرة من الفرنسية إلى العربية، وجيفارا القارة السوداء: قصة للأطفال من العربية إلى الفرنسية.

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

محمد هاني

كواليس البطاقة الحمراء تشتعل.. إعلامي يكشف تفاصيل ما حدث بين محمد هاني و«معروف»

برج العقرب

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025: خصص وقتًا للتأمل

كبار السن

يُعرّضهم لمُضاعفات خطيرة.. اكتشف طرق فقدان الشهية عند كبار السن

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| سبب غريب وراء ظهور بقع بيضاء على الأظافر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلويات على الفطار؟

بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب الجلطات والموت المفاجئ للشباب

جلطات
جلطات
جلطات

بالفيديو .. تعرف على جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال أسبوع

صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة

صورة من المساعدات الإنسانية
صورة من المساعدات الإنسانية
صورة من المساعدات الإنسانية

راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد