وزير الثقافة يصدر قرارًا بانتداب الدكتورة رشا صالح مديرًا للمركز القومي للترجمة

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بانتداب الدكتورة رشا السيد جودة صالح، أستاذة اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة حلوان، للعمل مديرًا للمركز القومي للترجمة، خلفًا للدكتورة كرمة سامي، التي انتهت مدة انتدابها لرئاسة المركز.

والتقى وزير الثقافة الدكتورة رشا صالح، حيث ناقشا سويًا خطتها المستقبلية لإدارة المركز، وأهم المحاور المرتبطة بمقترحات تطوير الأداء، والانفتاح على الآخر، وكيفية تسويق كتب المركز والاستفادة القصوى منها.

وأكد وزير الثقافة أن المركز يُمثل أحد الركائز الأساسية في برامج عمل الوزارة للتواصل مع العالم والاطلاع على مجالات المعرفة المختلفة.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة رشا صالح الشكر لوزير الثقافة على ثقته في اختيارها مديرًا للمركز، مؤكدة أنها ستعمل بكل جهد من أجل تحقيق استراتيجية الوزارة في هذا الصدد.

كما التقى وزير الثقافة الدكتورة كرمة سامي، ووجه لها الشكر على ما بذلته من جهد خلال فترة رئاستها للمركز على مدار سنوات، استطاعت خلالها إضافة المزيد من العناوين المترجمة إلى المكتبة العربية، إلى جانب السعي إلى اكتشاف أجيال من المترجمين الشباب بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات المعنية. وتمنى وزير الثقافة للدكتورة كرمة سامي مزيدًا من النجاح في خطواتها القادمة.

جدير بالذكر أن الدكتورة رشا صالح هي أستاذ الأدب المقارن والنقد الأدبي بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة حلوان. حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون – باريس 3، وشغلت مناصب منها مدير مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان، ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. كما تولت رئاسة تحرير سلسلة الأدب العالمي للطفل والناشئة، وهي سلسلة مترجمة تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي أيضًا عضو في هيئة تحرير مجلة فصول، وعضو في لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة. ولها أبحاث ومشاركات نقدية، بالإضافة إلى ترجمات منها: وجبة المساء، خليل مطران.. سيرة ومسيرة من الفرنسية إلى العربية، وجيفارا القارة السوداء: قصة للأطفال من العربية إلى الفرنسية.