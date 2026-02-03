قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

دونجا يودّع جماهير الزمالك بعد رحيله إلى النجمة السعودي

دونجا
دونجا
باسنتي ناجي

ودع اللاعب أحمد نبيل دونجا جماهير القلعة البيضاء بكلمات مؤثرة بعد انتقاله للدوري السعودي

دونجا 

وكتب دونجا عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام":"إلى جمهور الزمالك العظيم

،الى اعظم جمهور عاصرته و عاشرته

قد يكون الكلام أوقاتاً لا يعبر عما بداخلنا .. وخاصة اذا ما كان لاشخاص هم اساس النجاحرسمنا سوياً ذكريات دامت وستدوم

كتبنا صفحات معكم ونحن نعلم انها قليلة في حقكم

ولكنكم انتم من تصنعونا وتساعدوننا و انتم اساس اي نجاح".

وأكمل :"الى كيان الزمالك،ادارته، اداریه

،اخواني في قطاع كرة القدم، وجميع الاعبين زملائي واخواتي مشواري معكم سيتوقف الان .. وساغادر وانا بداخلي كثير من الود والامتنان على تعاونكم الجميل

والمثمر معي راجياً من الله التوفيق لكم جميعا فاماهو قادم من بطولات

الرحلة ستتوقف الان .. كلكم تعلمون ظروف النادي الصعبة".

وتابع :" وأتمنى اكون جزء ولو بسيط في حل الازمة المالية ولو بأي شيء .. فما اخذناه من الزمالك في حياتنا لا يعوض ولا يقدر بثمن !!

وحقه علينا ان نساعده ونظل معه و بجواره .. فما نراه من الجمهور يجعلنا في شغف وسباق من اجل حب هذا النادي

كنتم خير الأخوة وخير الزملاء وخير الأصدقاء وخير الأصحاب، وقضيت معكم وبين جنباته أعذب الأوقات وأحلاها وأجمل اللحظات وأصفاها.

لا يستطيع اللسان التعبير عن كل ما في النفس. شكرا ليكم".

وكان قد وجه نادي الزمالك الشكر لنبيل عماد دونجا لاعب الفريق على الفترة الماضية مع الفريق، بعد انتقاله رسميًا لنادي النجمة السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" شكرًا نبيل عماد دونجا على كل ما قدمته للنادي".

دونجا الاهلي الزمالك نبيل عماد دونجا

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
رفع اشغالات
