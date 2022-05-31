مساعد وزير السياحة: التحول الرقمي يقود القطاع لتحسين الخدمات بالمناطق الأثرية.. فيديو

قال دكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والأثار للتحول الرقمي، إن التحول الرقمي يقود قطاع السياحة لتحسين الخدمات للسائحين بالمناطق الاثرية.

وأضاف خالد شريف، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن الوزارة تتعاون مع الجهات المعنية، تتابع بشكل دوري تقدم الأعمال والعمل على حل كافة المعوقات لضمان الانتهاء من توصيل كابلات الألياف الضوئية وتشغيل الإنترنت.

وتابع مساعد وزير السياحة والأثار للتحول الرقمي، أنه تم وضع مواصفات فنية محددة للشبكات الداخلية والتي يلزم على المنشآت الفندقية أن تقوم بإنشائها أو تطوير القائم منها.