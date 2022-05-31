منتخب مصر يخوض مرانه الأول استعدادا لمواجهة غينيا.. صور

أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم ، مرانه الأول تحت قيادة الكابتن إيهاب جلال استعدادا لمواجهة غينيا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.



بدأ المران بكلمة للكابتن إيهاب جلال أكد خلالها على أهمية المرحلة المقبلة وضرورة الإستعداد بقوة لمباراتي غينيا و إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

شهد المران مشاركة 16 لاعبا ، هم :

محمد أبو جبل

محمد صبحي

محمود جــاد

عمر جابر

عمر كمال

محمود علاء

محمود الونش

محمد النني

مهند لاشين

إمام عاشور

أحمد سيد “زيزو

محمود تريزيجيه

عمر مرموش

إبراهيم عادل

أحمد عاطف

مصطفي محمد.

على أن ينضم باقي اللاعبين المختارين للمعسكر خلال الساعات المقبلة .

FB_IMG_1653954862968

FB_IMG_1653954860373

FB_IMG_1653954853304

FB_IMG_1653954856034

FB_IMG_1653954851027