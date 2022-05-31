ما هو معدل ضغط الدم الطبيعي.. وأهم الأعراض.. وهل يصح النوم أثناء ارتفاعه

علاج الضغط المرتفع المفاجئ في المنزل

تناول الكثير من الماء في تقليل الضغط المرتفع بسرعة

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ما هي أهم أعراض ارتفاع الضغط

يعتبر الضغط المرتفع من الأسباب الرئيسية التي تهدد حياة الإنسان ، حيث أنه مسؤول عن وفاة 1 من كل 5 أشخاص ، حيث يمكن أن يكون مسؤولاً عن السكتة الدماغية، في هذه المقالة سوف نتعلم من موقع Health على كيفية تقليل الضغط المرتفع بسرعة.

طرق لخفض ضغط الدم بسرعة



ما هو ضغط الدم؟ ضغط الدم مصطلح يقصد به قياس الضغط الذي يسببه الدم أثناء مروره عبر الأوردة والشرايين ، وله حالتان:

يُعرف الأول باسم الضغط الانقباضي

حيث يكون القلب في حالة يضخ فيها الدم عبر الأوردة والشرايين إلى جميع أجزاء الجسم ، وعند قياسه يكون له قيمة أعلى.



والثاني يعرف بالضغط الانبساطي

حيث يكون القلب في حالة سكون وراحة ، ويتجمع الدم العائد عبر الأوردة والشرايين ، وعند قياسه تكون قيمته أقل.



الممارسات اليومية من أجل تقليل الضغط المرتفع بسرعة



يمكن أن تساهم بعض الممارسات اليومية في خفض الضغط المرتفع بسرعة. من بين هذه الممارسات ما يلي:

يمكن أن تساهم الأنشطة الرياضية في تنشيط الدورة الدموية في الجسم وبالتالي تساهم في الخفض الفوري لارتفاع ضغط الدم .

التقليل من الملح (الصوديوم) في الطعام ، حيث أن استهلاك الملح أكثر مما يحتاجه الجسم يسبب ارتفاع ضغط الدم.

ويجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح.

التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين ، حيث أن استهلاك الكافيين قد يسبب ارتفاعًا مؤقتًا في ضغط الدم.

الابتعاد عن العمل الشاق أو تقليله قدر الإمكان لأنه قد يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

يمارس الأشخاص المرهقون سلوكيات يمكن أن تزيد من ضغط الدم ، مثل شرب الكحول وتناول الأطعمة غير الصحية.

يمكن أن يساهم فقدان الوزن في خفض ضغط الدم.

يمكن أن يساعد فقدان الوزن أيضًا الأوعية الدموية والشرايين على العمل بشكل أفضل ، مما قد يسهل على القلب القيام بذلك.

الامتناع عن التدخين ، فالتدخين هو السبب الرئيسي لأمراض القلب.

يتسبب التدخين أيضًا في ارتفاع ضغط الدم.

تتسبب بعض المواد الكيميائية الموجودة في الدخان أيضًا في تلف الأوعية الدموية.



الأطعمة التي تساعد في تقليل الضغط المرتفع بسرعة



يوازن البوتاسيوم الصوديوم في الجسم ، لذا فإن تناول كميات إضافية من البوتاسيوم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بسرعة. تشمل الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم:

الفواكه: مثل البطيخ والمشمش والموز.

الخضار الورقية: السبانخ.

الخضار: البطاطس.

الأسماك: التونة والسلمون.

المكسرات والبذور.

يمكن أن يقلل تناول كميات صغيرة من الشوكولاتة الداكنة من ارتفاع الضغط بسرعة.

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافونويد التي تتسبب في تمدد الأوعية الدموية وبالتالي تساهم في الحفاظ على صحة القلب.

قد يساهم الحد من تناول السكريات والكربوهيدرات في خفض ضغط الدم المرتفع.

نظرًا لأن السكر يمكن أن يسبب مشاكل في الأوعية الدموية عند جريانها ، لذا فإن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات والسكريات يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.

يساهم الكالسيوم في خفض الضغط المرتفع بسرعة ، لذلك يوصى بتناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم ، مثل بعض أنواع الخضار الورقية ومنتجات الألبان.

الابتعاد عن تناول اللحوم الحمراء أو التقليل من تناولها قدر الإمكان لأنها تساهم في ارتفاع ضغط الدم.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون لمحاولة خفض ضغط الدم.

استخدام الثوم لاحتوائه على مركب الأليسين الذي يساعد في توسيع الأوعية الدموية وتدفق الدم داخلها مما يساهم في خفض ضغط الدم بشكل سريع.

يمكن أن تساهم القرفة في تمدد وتقلص الأوعية الدموية وبالتالي تساهم في التقليل السريع لضغط الدم المرتفع.

يمكن أن يساهم الزنجبيل أيضًا في خفض ضغط الدم المرتفع ، حيث يعمل كمانع طبيعي لقنوات الكالسيوم ويساهم في تمدد الأوعية الدموية.



أفضل ثمار لخفض الضغط



هناك عدد من الفاكهة التي تساعد في تقليل الضغط المرتفع بسرعة ، ومنها:

الفواكه الحمضية بأنواعها غنية بالفيتامينات وخاصة فيتامين سي.

الموز غني بالفوسفور.

توت.

تفاح و كيوي.

شمام ومشمش.

الفراولة.



هل الماء يخفض الضغط؟



يمكن أن يساعد تناول الكثير من الماء في تقليل الضغط المرتفع بسرعة ، حيث يساعد شرب الماء في توسيع الأوردة والشرايين مما يمنع انسدادها وارتفاع الضغط.