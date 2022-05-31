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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تكريمات وعروض الأفلام الفائزة في الدورة 24 من المهرجان القومي للسينما بمركز الإبداع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية، بعرض ومناقشة الأفلام الفائزة في الدورة الرابعة والعشرين من المهرجان القومي للسينما في مسابقتي الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك، وإقامة ندوات المكرمين ، بمركز الإبداع الفني " بساحة الأوبرا "  بحضور النقاد وصناع الأفلام والمكرمين، ابتداء من الثلاثاء 31 مايو .  

تبدا الندوات في الثالثة عصرا ، والبداية من الثلاثاء 31 مايو  ومناقشة الأفلام التي حصلت علي جوائز افضل فيلم تسجيلي حتي 15 دقيقة، جائزة لجنة تحكيم للأفلام التسجيلية حتي 15 دقيقة وجائزة سعد نديم للعمل الأول عن الأفلام التسجيلية، ويناقشها الناقد أحمد سعد الدين .

وفي نفس اليوم وفي السابعة مساء تقام ندوة تكريم الفنانة الكبيرة رجاء حسين ، تديرها الناقدة ماجدة خير الله، بحضور الناقدة ماجدة موريس والتي حققت كتابها الذي حمل عنوان " رجاء حسين ابداع أقوي من الظلال "

الأربعاء الأول من يونيو ، يناقش الناقد أحمد سعد الدين الأفلام الحاصلة علي جوائز أفضل فيلم تسجيلي أكثر من 15 دقيقة ، الفيلم الحاصل علي جائزة لجنة تحكيم للأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة.

وفي نفس اليوم في السابعة مساء تقام ندوة تكريم المونتيرة الكبيرة رحمة منتصر ويديرها الناقد أسامة عبد الفتاح ، وبحضور الناقدة صفاء الليثي التي حققت كتابها الذي حمل عنوان " رحمة منتصر .. الأستاذة " .

الخميس 2 يونيو ، تناقش الناقدة أمنية عادل الأفلام الحاصلة علي جوائز افضل فيلم للأفلام الروائية القصيرة ، الفيلم الحاصل علي جائزة لجنة التحكيم للأفلام الروائية القصيرة ، والفيلم الحائز علي جائزة شادي عبد السلام للعمل الأول عن الأفلام الروائية القصيرة .

وفي السابعة مساء نفس اليوم تقام ندوة تكريم الفنان الكبير عبد العزيز مخيون ، ويديرها الناقد مجدي الطيب ، وبحضور الناقد ماهر زهدي الذي حقق كتابه بعنوان " عبد العزيز مخيون .. المتفرد " .

السبت 4 يونيو ، تناقش الناقدة آمنة الحضري الأفلام الفائزة بجائزة انطوان سليم للعمل الأول عن التحريك ، والفيلم الحاصل علي جائزة لجنة التحكيم لأفلام التحريك ، والفيلم الحاص ل علي جائزة افضل فيلم تحريك .

وفي السابعة مساء نفس اليوم تقام ندوة عن المخرج الكبير الراحل كامل التلمساني ، ويديرها الناقد محمود عبد الشكور ، بحضور الدكتور وليد سيف محقق كتابه عن سلسلة الخالدون .

كما تناقش الأفلام التي حازت علي جوائز الانتاج الثلاث في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ابتداء من الأحد 5 يونيو وحتي الثلاثاء 7 يونيو في الثالثة عصرا، ويناقشها علي التوالي : الناقد محمد نبيل ، الناقد خالد محمود، الناقد رامي المتولي .

 

قطاع صندوق التنمية الثقافية مناقشة الأفلام الفائزة في الدورة الرابعة والعشرين المهرجان القومي للسينما الأفلام الروائية الطويلة مسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك

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