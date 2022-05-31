عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري يبحث تطوير العلاقات والتعاون مع وزيرة الخارجية السويدية

شكري يلتقي نظيرتها
شكري يلتقي نظيرتها السويدية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ٣١ مايو الجاري، بوزيرة خارجية السويد "آن ليندّ" وذلك لبحث سبل مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر والسويد في العديد من المجالات.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب عن الاهتمام بتطوير التعاون الثنائي بين مصر والسويد خاصة في ظل الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها مصر، والتي تتيح بدورها فرصاً كبيرة أمام الشركات السويدية لتعزيز توجدها واستثماراتها في مصر استغلالاً لتلك الفرص، خاصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والحلول الذكية ومجالات إنتاج الطاقة النظيفة والمستدامة وتطوير شبكات الكهرباء وتصنيع السيارات وتطوير التعليم. كما أشار الوزير شكري إلى أهمية زيادة حجم السياحة السويدية الوافدة إلى مصر.

أضاف السفير أحمد حافظ، أن الوزير شكري عرض التطورات التي تشهدها مصر في مختلف المجالات على صعيد التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي على مصر جراء ذلك.

وأوضح السفير حافظ، أن الوزيرين توافقا في ختام اللقاء على أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائي، واستمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين.

FB_IMG_1653990427092
FB_IMG_1653990427092
FB_IMG_1653990421584
FB_IMG_1653990421584
FB_IMG_1653990419261
FB_IMG_1653990419261
مصر تطوير التعليم وزير الخارجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سامح شكري تكنولوجيا المعلومات وزارة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

هبوط شديد لأول مرة منذ شهور.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو

حقيقة زواج نرمين الفقي.. حكاية عروض الخطبة وشائعات تطارد عزباء الوسط الفني

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

موضوعات متعلقة

الاتحادات العربية المتخصصة والنوعية تبحث تأثير التغيرات المناخية على اقتصاديات دول المنطقة

سفير مصر في واجادوجو يلتقي الوزير المنتدب للتعاون الإقليمي البوركيني

السفير الألماني بالقاهرة: برلين شريك وصديق دائم لمصر في مشروعات التحديث

الخارجية: ضرورة وقف أي ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس

الخارجية: مصر مستمرة في دعمها الراسخ ‎للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الشقيق

الخارجية: استثمار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

شكري: مصر تتطلع إلى مزيد من التعاون مع منظمة الدول الثماني النامية

السفارة المصرية في ياوندي تشارك في احتفالات الكاميرون بيوم إفريقيا

ترشيحاتنا

محمد صلاح يغيب عن التشكيل المثالي لـ دوري أبطال أوروبا

40 مليون يورو.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع نونو مينديز حتى 2026

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

كريم بنزيما أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

امتحانات الفرصة الثانية لأولى و2 ثانوي| الطلاب يؤدون التاريخ والفيزياء الآن

مفاجأة .. المتزوج أقل عرضة 3 مرات للوفاة من الأعزب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

طيار هندي يفاجئ زوجته على متن طائرة.. شاهد ماذا حدث

حقيقة زواج نرمين الفقي.. حكاية عروض الخطبة وشائعات تطارد عزباء الوسط الفني

غضب عارم بعد حظر ارتداء الحجاب للمسلمات داخل جامعة في الهند

فيديو

خطفن الأنظار.. ظهور مميز لفنانات سعوديات بمهرجان كان السينمائي

الأسرع في العالم.. الباكستانية إيما عالم تقرأ 789 كلمة في الدقيقة| فيديوجراف

الحرس الثوري الإيراني ينشر لأول مرة فيديو استيلائه على ناقلتي النفط اليونانيتين

تفاصيل أزمة سلاف فواخرجي وكاريس بشار.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ