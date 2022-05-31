كريم بنزيما أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

توج الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال أوروبا، في نسختها الأخيرة.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا" عبر موقعه الرسمي: “تم اختيار كريم بنزيما لحصد الجائزة، من قبل اللجنة الفنية الاتحاد، بعد مساهمته الكبيرة في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم”.

وكان بنزيما قد أحرز 15 هدفا لريال مدريد، ببطولة دوري أبطال أوروبا، وصنع هدفين آخرين، في 12 مباراة خاضها في الموسم الحالي من المسابقة.

وحقق ريال مدريد بطولة دوري أبطال أوربا، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد، سجله اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور.

كما حصل البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم الريال الشاب على جائزة أفضل لاعب صاعد في الموسم ذاته من البطولة.

وحصل ريال مدريد على لقب دوري الأبطال للمرة 14 في تاريخه.