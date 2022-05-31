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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشغولة فنية من جلد الحور إهداء من جامعة المنوفية إلى المحافظة

مشغولات فنية
مشغولات فنية

أهدت جامعة المنوفية برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة مشغولة فنية من جلد الحور من انتاج طلاب وأساتذة كلية التربية النوعية إلى محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون فى إطار التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة.

وتوجه الدكتور محمد زيدان عميد التربية النوعية والدكتورة هيام مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى ديوان عام المحافظة لتسليم الهدية، حيث رحب المحافظ بهما وأعرب عن إعجابه بالمشغولة الفنية وشكره على هذه الهدية المتميزة.

وناقش الطرفان سبل التعاون فى تجميل المحافظة انطلاقا من مبادرة الكلية التى أطلقتها "جامعتى جميلة" والتى استهدفت تجميل جميع كليات الجامعة والمكاتب الرئيسية بالإدارة العامة للجامعة، لتتوسع على نطاق ومدينة ومركز أشمون والمحافظة للوصول إلى "محافظتى جميلة"، حيث وجه المحافظ بتذليل أى عقبات ووضع خطة لبدء تنفيذ المبادرة، وعمل جولة تفقدية للميادين العامة بمختلف مدن المحافظة ووضع التصور العام لتجميلها.

التربية النوعية محافظ المنوفية جامعة المنوفية اشمون المنوفية

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