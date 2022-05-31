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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

يتجاوز عمرها 95 عاما.. أحمد عامر: مصر مهمة لبولندا وكذلك الأمر لنا

أحمد عامر، مدير
أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام

قال أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن العلاقات المصرية البولندية، مستمرة منذ عشرات السنين، ويصل عمرها إلى 95 عاما، متابعا: بولندا كانت بمثابة الباب الذي يصل بين علاقات مصر وتجمع دول فيشجراد.

أضاف "أحمد عامر" خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن لقاء الرئيس البولندي بالرئيس السيسي بالأمس شهد الحديث عن ملف القضية الفلسطينية والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى ملف قضية سد النهضة، منوها بأن بولندا لديها معرفة كاملة بتطورات قضية سد النهضة.

وشدد على أن هناك تبادلا واضحا للقاءات والحوارات بين مصر وبولندا خلال الـ 7 سنوات الماضية، منوها بأن لقاء الأمس شهد الحديث عن الاقتصاد والتبادل التجاري، وعودة الطيران، وتصدير الغاز لأوروبا.

وأوضح أن العلاقات بين مصر وبولندا والتبادل التجاري بينهم وصلت إلى مرحلة كبيرة ومتقدمة، متابعا: مصر مهمة لبولندا وكذلك الأمر بولندا مهمة لنا.
 

أحمد عامر العلاقات المصرية البولندية دول فيشجراد لقضية الفلسطينية قضية سد النهضة الحرب الروسية الأوكرانية اخبار التوك شو

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