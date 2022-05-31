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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس| انكسار الموجة الحارة غدا.. والأجواء مستقرة لنهاية الأسبوع

حالة الطقس
حالة الطقس

تشهد حالة الطقس غدا، الأربعاء، انخفاضا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بعد الارتفاع الملحوظ التي تشهده البلاد منذ عدة أيام مع بداية الأسبوع الجاري.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه الطقس غدا سوف يشهد انكسارًا نسبيًا للموجة شديدة الحرارة على البلاد، ولكن رغم الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، فإن حالة الطقس سيظل حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتكون حالة الطقس غدا ليلًا، لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويشهد الطقس غدا، نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 34 للعظمى والصغرى 21 درجة.
السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 19 درجة. 
شمال الصعيد 40 للعظمى و 25 للصغرى.
جنوب سيناء 35 للعظمى و 22 للصغرى. 
جنوب الصعيد 41 للعظمى و26 للصغرى.

وبحسب هيئة الأرصاد فإن حالة التحسن نسبي في حالة الطقس غدا، متوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تشهد درجات الحرارة استقرار عند هذا المعدل لبداية الأسبوع القادم، دون وجود أي ظواهر جوية تؤثر على نشاط المواطنين. 

الطقس حالة الطقس الطقس غدا درجات الحرارة هيئة الأرصاد

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