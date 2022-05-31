الأرصاد عن حالة الطقس: منخفض السودان الموسمي وراء ارتفاع درجة الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الجو خلال الأيام المقبلة، وقالت إن البلاد لم تدخل فصل الصيف، حيث أننا حتى الآن فى فصل الربيع.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي المصرية، أن فصل الربيع هذا العام لم يشهد ارتفاعات كبيرة فى درجات الحرارة مثل السنوات الماضية، حيث أن درجات الحرارة مرتفعة من يوم الأحد فقط.

وأوضحت أن البلاد تتأثر بـ امتداد منخفض السودان الموسمي، الذى لم ينشط خلال فصل الربيع بشكل كبير، وهو ما تسبب في ارتفاعات درجات الحرارة التي نشهدها منذ 3 أو 4 أيام.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن ذروة ارتفاعات درجات الحرارة كانت أمس، حيث سجلت العُظمى على القاهرة الكُبرى 38 درجة مئوية، منوهةلإلى أنه من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء فيما عدا السواحل الشمالية.

وأكدت منار غانم، أن درجة الحرارة انخفضت على السواحل الشمالية بحوالي 3 أو 4 درجات مئوية مقارنة بأمس وأول أمس، مضيفة أن الأجواء ستظل شديدة الحرارة في فترات النهار على أغلب مناطق الجمهورية، ومعتدلة خلال فترات الليل.