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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قعدت أعيط.. منال رستم تحكي تجربتها في تسلق جبل إفرست

منال رستم
منال رستم

كشفت منال رستم التى تسلقت جبل إفرست، تفاصيل تجربتها في تسلق جبل إفرست والصعوبات التي عاشتها، وقالت إنها تتسلق الجبال من عام 2017، وأنها واجهت صعوبات كثيرة، وأن الارتفاع بـ جبل إفرست، يصل لـ 10 متر.

وأكدت خلال حوارها ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة سي بي سي، أنها تمر من مكان لـ مكان بالجبل، والمنطقة التى تمر بها عالية للغاية، والممر يكون عن طريق سلم حديدي، وفى حالة الوقوع ستتعرض لـ مشكلات كثيرة: معلقة: "كنت مربوطة بحبل، وقعدت أعيط، بس الحمد لله".

وأوضحت أنها تقوم بممارسة رياضة الجري، رغم أنها خريجة صيدلة، إلا أنها تحب الرياضة.

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