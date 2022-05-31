فوائد الحليب بالزعفران للولادة  .. أبرزها تجهيز الرحم

تبحث الكثير من النساء عن فوائد الحليب بالزعفران للولادة حيث يعد من أشهر الوصفات التى ذاع صيتها مؤخرا وأنها ترتبط ببعض المشكلات الخاصة بالنساء بصفة عامة.

في الحقيقة تتمثل فوائد الحليب بالزعفران للولادة في المساعدة في تسهيل عملية المخاض مما يجعل الام الولادة أقل حدة ولكنه في نفس الوقت يشكل خطورة كبيرة على النساء الحوامل في بداية الحمل ويعرضهن لخطر الإجهاض لذا لا ينصح بتناوله إلا عند وصول المرأة للشهر التاسع في الحمل.



نكشف لكم المزيد من المعلومات حول فوائد الحليب بالزعفران للولادة وذلك وفقا لما جاء في موقع “bonappetit ”

تسهيل الولادة الطبيعية

ترغب النساء الحوامل فى معرفة فوائد الحليب بالزعفران للولادة ووفي الحقيقة هو من أفضل المواد الطبيعية التى تعمل على تحفيز المخاض عند اقتراب الولادة خاصة إذا كانت المرأة لا ترغب فى الولادة القصيري ولكن يجب الابتعاد عنه نهائيا فى الأشهر الثلاثة الأولى حتى لا يحدث إجهاض.

مرونة أنسجة الرحم

يمكنك أن تستهلك المرأة من هذا الخليط مقدار 0.5 إلى 2 جرام للحفاظ على مرونة أنسجة الرحم أثناء الحمل فى اواخر الحمل ومع ذلك لم يتم إجراء العديد من الدراسات حول السمية المحتملة لهذه الأعشاب بين الحوامل أو المرضعات، ويعتقد الخبراء أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات حول السمية قبل تشجيع النساء على اغتنام الحليب بالزعفران للولادة .

الطب التقليدي

أما الطب التقليدى فقد ذكر أن الزعفران مفيد للحث على المخاض لأنه يؤثر على العضلات الملساء ويحفز تقلصات الرحم ، ويساعد فى تسهيل عملية الولادة برمتها و توضح الأبحاث الحديثة أن تناول الزعفران قد يساعد في جعل عنق الرحم جاهزًا للعرض الكبير.

تجهيز عنق الرحم للولادة

كشفت نتائج دراسة حديثة أجريت على 50 إمرأة أن الزعفران يساعد في إنضاج عنق الرحم وإعداده للولادة، ومع ذلك أوضح الباحثون أن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث للتمكن تحديد تأثيره على الرحم والولادة بشكل كامل ودقيق.

علاج اكتئاب ما بعد الولادة

أما بعد الولادة فيمكنك التفكير في تناول الحليب بالزعفران لغرض نفسي وذلك إذا كنت تشعرين بالإحباط والاكتئاب حيث يساعد على ما يبدو في تحسين أعراض اكتئاب ما بعد الولادة .

