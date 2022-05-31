سفير تايلاند يبدي اندهاشة بقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة

زار المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط سفير تايلاند بالقاهرة ( بوتابورن إيوتوكسان ) ووفد أعضاء السفارة المرافق لسيادته.

وقام الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية والدكتور ميسرة عبد الله نائب رئيس هيئة المتحف للشئون الأثرية والأستاذة فيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل باستقبال السفير والوفد المرافق له وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك والخبرات بين الجانبين .

وأوصى الدكتور غنيم بضرورة ترجمة العلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين لبدء مرحلة من التعاون المثمر على مختلف الأصعدة وخاصة فى المجالات الثقافية والعلمية والأثرية .

أكد انه حرص العديد من دول العالم على مد جسور التواصل والتعاون المشترك والخبرات مع المتحف القومى للحضارة المصرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والوعى الحضارى والثقافى .. حيث أن مصر تعتبر واجهة سياحية متميزة تجذب السياح من كل مكان لذا وجب التقارب بين ثقافتى مصر وتايلاند والاهتمام المشترك بين البلدين .

وأعرب سفير تايلاند والوفد المرافق له عن اندهاشهم واعجابهم الشديد بقاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية وكذلك قاعة النسيج .

وتفقد الوفد أيضا معامل الترميم المركزية بمتحف الحضارة وأشادوا بالتنظيم وما وصلت إليه المعامل من تكنولوجيا عالية فى حفظ وصيانة وترميم الآثار وكذلك الخبرات الكبيرة لدى المرممين والاثريين والتى تعد على أعلى مستوى من الدقة والإرتقاء والمعرفة .

وفى نهاية الجولة تبادل الجانبان الهدايا التذكاريه وأبدوا سعادتهم البالغة بهذا الصرح الكبير ومتطلعين إلى مزيد من التعاون المشترك .

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