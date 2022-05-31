في يومه العالمي.. تعرف على تأثير التدخين على القلب وخلايا الدم

حذر الدكتور وليد الدالي أستاذ الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، من التدخين بكل صوره وأشكاله لضرره على الصحة العامة لجسم الإنسان، مشيرا إلى أن هناك علاقة سببية بين التدخين وأمراض الأوعية الدموية، حيث يتسبب التدخين في وفاة حوالي 6 ملايين شخص سنويا.

وأشار الدالي، بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لمكافحة التدخين، إلى أن المواد الكيميائية للتبغ تلحق الضرر بخلايا الدم، وتؤثر بشكل سلبي على وظائف القلب والأوعية الدموية، مؤكدا أن التدخين يزيد من فرص الإصابة بالعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ولفت الدكتور وليد الدالى، إلى أن التدخين يتسبب في الإصابة بمرض تصلب الشرايين، ويبدأ المرض عند تكون مادة سمعية تسمى "بلاك" بالتراكم على جدران الشرايين، ومع ازدياد هذه المادة تؤدي إلى تضييق الشرايين، والقليل كذلك من مرور الدم المحمل بالأكسجين، كما يتسبب التدخين في مرض الشريان التاجي، حيث قد يسبب التراكم لمادة بلاك؛ ذبحة صدرية، أو فشلًا في القلب، أو عدم انتظام في ضربات القلب، أو حتى الموت.

وشدد الدكتور وليد الدالى استشاري الأوعية الدموية، على أن التدخين يؤثر في الأوعية الدموية المحيطية، حيث يتسبب تراكم مادة "بلاك" في التأثير على جدران الأوعية الدموية التي تحمل الدم إلى الرأس والأعضاء والضلوع، كما تزداد لدى المصابين بهذه الحالة فرص الإصابة بأمراض القلب الأخرى والذبحة الصدرية، والجلطات، وهذا المرض قد يؤثر بشكل خاص على القدمين فيعرقل عملية وصول الدم إلى الرجلين.

وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور وليد الدالي، إن علاج انسداد الشرايين الطرفية، في القدم والأطراف يختلف حسب كل حالة؛ فهناك علاج غير جراحي حيث يصف الطبيب بعض أنواع الأدوية التي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول، والأدوية الخافضة لضغط الدم والأدوية التي تعمل على تخفيف الأعراض والأدوية المانعة لتخثر الدم.

وأوضح أن هناك طريقة جراحية تستخدم في تسليك الشرايين الطرفية؛ وتتم عن طريق أجهزة قابلة للنفخ كـ: البالونات لفتح الشرايين الضيقة، مثل البالونات التي تمدد الشرايين المفتوحة، والبالونات ذات الحواف المعدنية التي تقطع وتفكك ترسبات الكالسيوم ، والبالونات المغلفة بالأدوية التي يمكن أن تمنع الندوب وتضييق الشريان في المستقبل.

ونوه بأن الطبيب خلال العملية، يوجه القسطرة بطرف بالون صغير عبر الأوعية الدموية إلى مكان الانسداد ثم يتم نفخ البالون لتوسيع الشريان الذي يعيد تدفق الدم.