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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لتشابها مع آخري.. مجلس الدولة يرفض تسجيل نموذج زجاجة عصير لإحدي الشركات

صدى البلد

أيدت المحكمة الإدارية العليا ، قرار (الإدارة العامة للعلامات التجارية والملكية الصناعية) ، المتضمن رفض منح إحدي شركات الغذاء ، تسجيل نموذج صناعي عبارة زجاجة عصير ، تمهيدًا لطرحها في الأسواق بالمنتج الخاص بالشركة ، وجاء حكم المحكمة لتشابهه مع نماذج من الزجاجات المتداولة بالأسواق .  

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس ، وعضوية المستشارين ، سلامة محمد ، د.حسن هند ، عادل فاروق ، محمد أحمد دويدار ، نواب رئيس مجلس الدولة ، حمل الطعن رقم 48869 لسنة 66 ق.عُليا .
   

وثبت للمحكمة ، أن الشركة الطاعنة تقدمت عام ٢٠١٢ ، بالطلب رقم 821/2012 لتسجيل نموذج صناعي عبارة عن زجاجة بالفئة رقم 9/1 وعام ٢٠١٣ ، صدر قرار مُسبب من جهاز تنمية التجارة الداخلية - إدارة التصميمات والنماذج الصناعية - برفض طلب تسجيل النموذج الصناعي الخاص بالشركة التي يُمثلها، لتعارُضه مع بعض النماذج المشابهة ، وعدم اشتماله على اختلافات جوهرية وتداوله بالأسواق مما يُفقده عُنصر الجدة .

وقد تظلمت الشركة الطاعنة من قرار الرفض أمام لجنة التظلمات عام ٢٠١٣ ، والتي قررت عام ٢٠١٧ ، بقبول التظلم شكلًا ورفضه موضوعًا ، ورفض تسجيل النموذج الصناعي لتعارُضه والنماذج المُشار إليها سلفًا ، وأنه وبالاطلاع على الصور الضوئية للنموذج المُراد تسجيله والنماذج المُتعارضة معه المُشار إليها، يبين أن النموذج المُراد تسجيله لا يختلف كثيرًا عن النماذج المُتعارضة معه ، وأنهم جميعًا على قدر كبير من التشابه فضلًا عن أنهم مُتداولين بالأسواق .

وبذلك يكون النموذج الصناعي المُراد تسجيله لا يشتمل على أية اختلافات جوهرية تُميزه عن النماذج الصناعية المُشابهة له ، بما يُفقده عُنصر الجدة والتي هي شرط لإسباغ الحماية القانونية على النموذج الصناعي .
 

واستندت  المحكمة ، علي أن النموذج الصناعي عبارة عن كل ترتيب للخطوط وكل شكل مُجسم بألوان أو بغير ألوان إذا اتخذ مظهرًا مُميزًا يتسم بالجدة ، وكان قابلًا للاستخدام الصناعي، ويفقد النموذج الصناعي وصف الجدة إذا تم عرضه على الجُمهور، ووصفه أو عرض استخداماته قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل، أو إذا اشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعي سابق أو خُصص لنوع أخر من المُنتجات غير ما خُصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله ، ويكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعي لمصلحة التسجيل التجاري ما يترتب على ذلك من حقوق طبقًا لأحكام هذا القانون .
 

المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا

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