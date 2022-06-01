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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة المتهمين بقتل شاب لسرقة هاتفه المحمول بالشرقية

صدى البلد

تصدر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، حكمها على تشكيل عصابى مكون من خمسة أشخاص، لاتهامهم بقتل شاب لسرقة هاتفه المحمول.

تعود أحداث القضية رقم 5117 لسنة 2019 جنايات صان الحجر لسنة 2019، والمقيدة برقم 732 لسنة 2019 كلى شمال الزقازيق، ليوم 28 أبريل عام 2019، عندما تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، فى نهاية شهر أبريل الماضي، يفيد بلاغا من مركز شرطة صان الحجر بالعثور على جثة" محمد ص ج" 19 سنة من صان الحجر مقتولا، إثر إصابته بطلق ناري، وتبين من المعاينة وجود شبهة جنائية، وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من تحريات فريق البحث الجنائى بفرع الشرق الذى قاده العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، إلى قيام 4 أشخاص بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات، وتم تحديدهم وضبطهم هم كل من " محمد ك م" 27 سنة مقيم تمى الإمديد الدقهلية، و" حسن ع ح" 25 سنة مقيم أولاد صقر، و" السيد م إ" 27 سنة مقيم أولاد صقر، و" عثمان أ ر" 29 سنة مقيم صان الحجر، و" سلامة ال م " 23 سنة عامل مقيم دائرة مركز أولاد صقر، وتم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة والسيارة، وتبين إرتكابهم الواقعة لسرقة المجنى عليه بالإكراه وعندما قاموهم تمكنوا من قتله وسرقة هاتفه المحمول، وبالعرض على نيابة الحسينية قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات للمحاكمة.

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