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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم على المتهم بقتل شقيقه وسرقة دراجته البخارية فى الشرقية .. اليوم

صدى البلد

تصدر محكمة جنايات الزقازيق، اليوم حكمها على متهم وشقيق زوجته وذلك فى القضية رقم 7855 لسنة 2020 جنايات صان الحجر، والمقيدة برقم 1533 لسنة 2020 كلى شمال الزقازيق ، والمتهم فيها كل من "ر . ع . إ" 34 عاما فلاح ، و" س . م . أ " 24 عاما فلاح، بقتل شقيق المتهم الأول وسرقة دراجته البخارية.

كانت المحكمة أحالت أوراق المتهم بقتل شقيقه بمساعدة شقيق زوجته لفضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى فيه، صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير زكي، ومحمد سراج الدين، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.

تعود أحداث القضية لشهر مايو من العام المنقضي، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة صان الحجر، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة "ال . ع . إ" عامل في أحد المصارف المائية بدائرة المركز في حالة تعفن، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وكشفت التحقيقات أكدتها التحريات، أن وراء إرتكاب الواقعة كل من "ر . ع . إ"، 34 عاما فلاح شقيق المجني عليه، و"س . م . أ" 24 عاما فلاح شقيق زوجة المتهم الأول والمقيمان بدائرة مركز فاقوس.

وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات للمحاكمة بتهمة قتل المجني عليه عمدا، بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم علي قتله، وجهزا لذلك الغرض أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "عصا" وتوجها إلى المكان الذي أيقنوا خلوه من المارة، وما إن ظفرا به كال له الأول ضربة باستخدام العصا استقرت برأسه وأفقدته الوعي، ثم أوثقا يديه وقدميه وألقيا به في المصرف محل العثور عليه حيا، وأطبقا عليه بكتم أنفاسه حتي تأكدوا من غرقه محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وقاموا بسرقة التروسيكل خاصته ومبلغ مالي وهاتف محمول كان بحوزته ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة ، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم. 
 

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