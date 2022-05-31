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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا.. تسهيل منح الجنسية للأيتام من دونيتسك ولوجانسك وأوكرانيا

علم روسيا
علم روسيا

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسهيل إجراءات منح الجنسية للأيتام من دونيتسك ولوجانسك وأوكرانيا، حسب ما أفادت به شبكة “العربية”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما، في وقت سابق، يسهل على الأوكرانيين في أجزاء من منطقتي خيرسون وزابوريجيا التي تسيطر عليها القوات الروسية الحصول على الجنسية الروسية.

ووفقًا للمرسوم المنشور على بوابة حكومية، سيتم إجراء تعديلات على المرسوم الحالي المستخدم لتبسيط العملية لسكان جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية أو جمهورية لوجانسك الشعبية.

وسلمت روسيا مئات الآلاف من جوازات السفر الروسية إلى سكان دونيتسك ولوجانسك قبل الغزو الهائل لأوكرانيا في 24 فبراير، مما ساعد على خلق واحدة من الذرائع لشن حرب أوسع.

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