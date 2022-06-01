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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام لـ امرأة وعشيقها وصديقه قتلوا زوجها في بدر

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة سيدة وعشيقها وصديقه بالإعدام شنقاً، لإدانتهما بقتل زوج المتهمة الأولى في منطقة بدر عمداً.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 3 لسنة 2020 جنايات بدر، أن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وتفكرا بروية وعزما على تحقيق المنية،  وأعدا لذلك سلاحا أبيض، وتنفيذاً لغايتهما أعدا مخططاً محكماً أنفذاه، بأن تحينا الزمان ليلا وتربصا بمكان قصي عن المدينة، والمتيقن سلفاً مروره بسيارته وما أن أبصرا قدومه حتى أقبل عليه المتهم الثاني باستغاثته المزعومة، وهي طلب الاستقلال برفقته لداخل المدينة، فانصاع لطلبه وحال دلوفه للسيارة تسلل المتهم الأول مستقلاً المقعد الخلفي للحافلة مطبقاً على جيده بسلاح أبيض نحرا، وسدد المتهم الثاني له طعنات من سلاحه الأبيض استقرت بجسده باغيا من ذلك قتلا، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة الثالثة زوجة المجني عليه، بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى، بأن بثت في نفسه فكرة ارتكابها، ودبرا لمقتله فوزا بجسدها المحرم ودفعته إليها حتى انعقد عزمه على تمامها، وتشاورا في إتيانها نفيا للتهمة عن نفسها وساعدته على ارتكابها، بأن طلبت من المجني عليه التوجه لعمله دون اصطحاب نجلهما حتى يتمكن المتهمان الأول والثاني من تنفيذ مخططهما فوقعت الجريمة.
 

مدينة بدر محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة الإعدام

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