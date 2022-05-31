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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محيي إسماعيل: جالي اكتئاب من 4 سنين والدكاترة نصحوني أتعالج

صدى البلد

قال الفنان محيي إسماعيل إنه أصيب بحالة من الاكتئاب الشديد الموثقة بالروشتات والمستندات الطبية، ونصحه الأطباء بضرورة العلاج والسفر.

وكشف محيي إسماعيل عن خروجه في رحلة استكشافية وسفره إلى عدة دول، وعودته فور انتهاء أمواله ليقرر كتابة رواية جديدة تدور حول الأمل وتحوي في أحداثها الكثير من السيرة الذاتية له وانتقاله من مكان لآخر.

وعقد قيصر السينما النجم الكبير محيي إسماعيل حفل توقيع لروايته " جراح النفوس " ويعقبها ندوة حول تجربته في عالم الكتابة وتدير الندوة الكاتبة الكبيرة عزة هيكل أستاذ الأدب المقارن ،وعلي المنصة الناقد الكبير مدحت الجيار ،  اليوم الثلاثاء الساعة السابعة بقاعة الكلمة بساقية الصاوي بالزمالك .

اليوم.. محسن محي الدين ضيفا على برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا

اليوم.. توقيع رواية جراح النفوس لـ محيي إسماعيل بساقية الصاوى

وقال النجم محيي إسماعيل في مقدمة روايته : إنني أخاطب التجربة الإنسانية على الساحة الدولية في روايتي الأدبية "جراح النفوس" لأثبت أن العدالة بدون قوة عجز والقوة بدون عدالة طغيان.

وأضاف : لقد استطاع منير عز الدين بإرادته التي لا تعرف المستحيل وفي رحلته غير المسبوقة في التاريخ أن يلتقي بمسئولي العالم الذين يرسمون خط سير البشرية فماذا حدث؟ وكيف كان اللقاء؟ .

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