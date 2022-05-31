شعبان يوسف: سلوى بكر ليست كاتبة مغمورة ولها تاريخ طويل مع الكتابة

قال شعبان يوسف، الشاعر والناقد، إن الهجوم الذي تعرضت له الكاتبة سلوى بكر بسبب تصريحاتها ببرنامج "رأي عام" بعد حديثها عن حفظ الأطفال للقرآن، يعتبر ظالم وسخيف في ظل توجهنا لتطوير الفكر، معتبرا أن هناك نوع من التربص بها.

وأشار "يوسف"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن سلوى بكر ليست كاتبة مغمورة، ولها تاريخ طويل مع الكتابة، ومن أكثر الكُتاب الذين ترجمت كتبهم إلى لغات أخرى، حيث أنها تعتبر من أهم الكاتبات العربيات.

وأضاف أن رواية سلوى بكر الأخيرة هى التي أثارت حفيظة المتطرفين والمخربين، وظلوا كامنين حتى تربصوا بها واقتطعوا أجزاء من حوارها بالبرنامج للنيل منها، حيث تتحدث الرواية عن قصة حب بدأت في 1968 لبطل ثوريا وحبيبته لم تكن ثورية ثم انضم للجماعات الإسلامية وأراد أن يحجب زوجته، لافتا إلى أن التنمر الذي تتعرض له سلوى بكر مشهد بائس.

